Un weekend dedicato al prosciutto di San Daniele con masterclass e cooking show

Il Prosciutto di San Daniele protagonista a FICO con un weekend di masterclass e cooking show. Si inizia sabato 4 marzo con due masterclass, alle 14:00 e alle 15:00 nelle aule didattiche, durante le quali sarà possibile degustare il San Daniele DOP abbinato ai vini friulani, il tutto guidati da un esperto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

Si tratta di occasione unica per viaggiare con il palato fino alla città di San Daniele del Friuli e scoprire i segreti legati alla produzione di una grande eccellenza italiana. Gli appassionati di cucina e del buon mangiare non potranno perdere l’occasione di assistere, sempre nella giornata di sabato, al cooking show dell’influencer Alexandro Basta, alle 17:30 all’Arena Fico, che presenterà due diverse tipologie di lievitati: una pizza in teglia e una pizza napoletana, il cui protagonista sarà il Prosciutto di San Daniele.

A seguire un aperitivo dedicato al Prosciutto di San Daniele con dj set nei pressi dello spazio “Al San Daniele”.

Il giorno successivo, domenica 5 marzo, a salire sul palco dell’Arena Fico alle ore 12:30 sarà il food blogger Stefano Cavada, che intratterrà i visitatori del parco con un cooking show dove preparerà un croque monsieur e un rotolo salato con il Prosciutto di San Daniele. A condurre gli eventi culinari delle due giornate, facendo sorridere gli ospiti, vi sarà Filippo Ferraro, voce dell’emittente radiofonica RDS.

Il Consorzio è presente nel parco di FICO sin dal 2017, anno di apertura, con lo spazio “Al San Daniele”, ideato per promuovere il Prosciutto di San Daniele e le altre eccellenze friulane e permettere ai visitatori di partecipare a degustazioni guidate, lezioni di taglio e incontri per conoscere come nasce questo prodotto gastronomico.

Ad aprire gli eventi in programma all’Arena del grande parco bolognese sarà Alexandro Basta, content creator per Giallo Zafferano e per il programma di Italia 1 Cotto e Mangiato. Alexandro Basta è un influencer che collabora da più di un anno con il Consorzio, ideando ricette e piatti a base di Prosciutto di San Daniele, con una grande passione, quella per i lievitati. Non a caso il suo motto è “io credo nella pizza”. Impastare è la cosa che più lo rilassa: dategli farina, acqua, sale e lievito e lo renderete la persona più felice del mondo. Questa sua passione lo ha infatti portato a essere giudice di un importante contest per pizzaioli professionisti.

Membro della famiglia di influencer legati al Prosciutto di San Daniele, Stefano Cavada è un cuoco e food influencer altoatesino. Dopo un periodo di formazione trascorso tra Londra e Parigi, nel 2018 ha inaugurato a Brescia Essen, lo spazio dove, tra tradizione, modernità e fantasia, dà vita alle proprie creazioni culinarie che poi condivide sul web e sui social. Negli ultimi anni ha anche prestato il proprio volto al piccolo schermo, comparendo su Rai 1, La7d e Food Network, e ha pubblicato tre libri di ricette.

I biglietti d’ingresso per il parco possono essere acquistati direttamente in biglietteria o sul sito web di FICO. Inserendo al momento dell’acquisto online il codice SANDANIELE20 è possibile usufruire di uno sconto del 20%. I cooking show sono anch’essi gratuiti e fruibili per tutti i visitatori del parco.