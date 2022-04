San Lazzaro "Food & Beer Fest 2022

Indirizzo non disponibile

Dal 21 al 24 aprile a San Lazzaro di Savena si rinnova l'appuntamento con il "San Lazzaro Food & Beer Fest", uno degli eventi più attesi e partecipati del territorio bolognese che dal pranzo alla cena animerà la centralissima Piazza Bracci e il Parco 2 Agosto.

In un contesto allestito nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19 protagonisti saranno come sempre i cibi di strada: a stuzzicare i palati più golosi ci saranno golosità come le bombette pugliesi, l'american barbecue, i borlenghi, le tigelle, le specialità di pesce dalla riviera romagnola, fritti e olive all'ascolana e molto altro ancora!

Nell'Area Bar oltre a vino, cocktails e bevande a farla da padrone sarà la selezione di birre artigianali e tradizionali a cura dei Beer Brothers On The Road, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del territorio e non solo.

Il tutto condito da un calendario di musica dal vivo - in collaborazione con lo staff di Suonare Sergio di San Lazzaro - spettacoli e intrattenimenti a partecipazione gratuita (fra cui l'appuntamento del giovedì con il Fantateatro, il Teatro dei Burattini il sabato pomeriggio, gli spettacoli di magia e i giochi di legno del Ludobus la domenica), senza dimenticare il bellissimo mercatino di artigianato artistico de "I Sabati Creativi" con una ventina di artigiani e le loro originali creazioni.