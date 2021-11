"Sarò Franco - una vita un po' porno" al nuovo cinema Nosadella

Sarà presente Franco Trentalance nella serata Evento di martedì 23/11 a Bologna.

Il film documentario "Sarò Franco - Una vita un po' porno", prodotto da Wobinda Produzioni per la regia di Alessio De Leonardis, racconta l’evoluzione dell'ex-pornoattore Franco Trentalance sia come uomo che come attore e personaggio pubblico. Un’indagine curiosa nel mondo della pornografia in Italia, dietro le quinte di una realtà poco conosciuta e ricca di spunti interessanti.



Con la partecipazione di

Franco Trentalance, Giuseppe Cruciani, Priscilla Salerno, Max Felicitas, Rodolfo “Rudy” Franca, Italo Pentimalli



Distibuito da 102 Distribution