Rassegna operettistica di S.o.l. al Teatro Mazzacorati

L’appuntamento è per domenica 26 marzo alle ore 17 presso lo storico Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana 19 a Bologna ed è già quasi sold out: con una riduzione dello spassosissimo capolavoro che ha consacrato Offenbach al grande pubblico, ossia “Orfeo all’Inferno” (“Orphée aux Enfers”), Sol Omnibus Lucet APS, fregiandosi nuovamente della presenza del basso di fama internazionale Luca Gallo, inaugura un ciclo di quattro eventi.



Il biglietto da visita di “Orfeo all’Inferno” è senza dubbio il suo indimenticabile Can-Can, ma grazie a questa particolare versione, adatta a tutti i target, il pubblico potrà apprezzare a tuttotondo un’operetta altri non è se non una versione comica, divertentissima ed anche satirica del classico mito di Orfeo ed Euridice.



Gallo vestirà i panni di Giove, al quale il musico Orfeo (Maurizio Tonelli) si rivolge affinché la moglie Euridice (il soprano Giada Maria Zanzi), fuggita negl’Inferi col dio Plutone, si ricongiunga a lui, non tanto per amore quanto per evitare uno scandalo che potrebbe ledere la sua immagine. Giove dal canto suo aiuterà Orfeo…ma tentando a sua volta di sedurre la frivola Euridice, già tediata da Orfeo e stanca anche di Plutone!



Completano il cast “I Cantori della Primo Levi”, inizialmente nel ruolo di antichi greci (fan di Orfeo intenti a chiedergli autografi e a scattarsi selfie insieme al loro beniamino o membri del suo staff artistico, simboleggianti l'”Opinione Pubblica” che ha enorme ascendente su Orfeo e gli è molto più cara della moglie), per poi calarsi nella parte di divinità olimpiche prima e abitanti dell’Ade poi.



Il coro è stato magistralmente preparato dal Maestro Gian Paolo Luppi (compositore, esecutore, docente, musicista e personalità di spicco); quest’ultimo sarà altresì impegnato nella concertazione dello spettacolo.



Gli artisti indosseranno i costumi di Mirta Zagonara. Le scenografie saranno curate da Luca Bianconcini.



La messa in scena è frutto di una collaborazione tra Sol Omnibus Lucet APS, Modesta Compagnia dell’Arte e dell’Università “Primo Levi”. Si ringraziano inoltre Succede solo a Bologna e Blooms.



Ulteriori informazioni sono presenti sulla pagina Facebook della Sol Omnibus (https://www.facebook.com/SolOmnibusLucetAPS), dove è già possibile reperire le date e alcune informazioni concernenti i successivi tre appuntamenti operettistici che avranno sempre luogo nella splendida cornice di Mazzacorati: il 23 aprile alle ore 17 sarà la volta della riduzione di “Porgy e Bess” di Gershwin nella quale Luca Gallo tornerà a esibirsi nel ruolo del protagonista maschile; il 28 maggio ed il 18 giugno, alle 18.30, toccherà rispettivamente alle divertentissime “Una notte a Venezia” di Strauss II e “Il paese del sorriso” di Lehár.



Ingresso ad offerta libera, ma è necessario prenotare essendo i posti estremamente limitati: è possibile riservare il proprio posto con una mail a solomnibuslucet1@gmail.com oppure telefonando al numero 051517215.