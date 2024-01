Secondo appuntamento operettistico in Mazzacorati, sulle note del can-can

Domenica 17 marzo alle ore 17, Modesta Compagnia dell'Arte e Sol Omnibus Lucet APS, in collaborazione col Coro "I Cantori della Primo Levi", presenteranno al pubblico del Teatro Mazzacorati in via Toscana 19 a Bologna l'"Orfeo all'Inferno" di Jacques Offenbach: nella versione offenbachiana, il romantico e malinconico mito di Orfeo ed Euridice è completamente stravolto, in favore di uno spettacolo divertente, irriverente, spiritoso e satirico.



Il musico Orfeo (Maurizio Tonelli) e sua moglie Euridice (Giada Maria Zanzi) non si amano più, tant'è che quest'ultima decide di fuggire negl'Inferi col dio dei morti, Plutone (Valentina Zanni, en travesti). Il motore dell'azione è l'Opinione Pubblica (sempre la Zanni), un personaggio in carne e ossa che nella regia di Maurizio Tonelli cambia continuamente d'abito per simboleggiare la mutevolezza delle idee: portatrice di banali frasi fatte su ingombranti cartelli, sarà proprio la figura che incarna il pensiero più sterile delle masse a spingere Orfeo a chiedere aiuto a Giove (Antonio Perrella) per riportare Euridice a casa, in quanto ciò che ad Orfeo realmente interessa è ripulire la sua immagine dallo scandalo provocato dalla fuga della moglie. Il padre di tutte le divinità olimpiche (cui darà voce il Coro dell'Università "Primo Levi" diretto da Gian Paolo Luppi), però, aiuterà il musico a modo suo, aggiungendo ulteriore pepe alla vicenda...al canto, accompagnato dal pianista Fabio Luppi, si alternerà la recitazione, come da tradizione operettistica.



Biglietto intero: 10€

Ridotto per Over 65: 8€

Gli Under 13 entrano gratis.



Per informazioni e prenotazioni: solomnibuslucet1@gmail.com - 051517215