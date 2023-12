Senhit live al DumBO (concerto gratuito e benefico)

Domenica 17 dicembre "Senhit" in concerto sul palco del DumBO. Un concerto di puro incanto musicale nel corso del quale La Freaky Queen Senhit canterà alcuni dei brani più famosi del suo repertorio (trai quali Adrenalina, FREAKY! e Try To Love You), alcuni brani inediti e cover rivisitate in chiave pop ed energetica, tra cui la sua versione di "I Am What I Am", brano di Gloria Gaynor che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica e nella lotta per l'uguaglianza e l'accettazione.

L’artista sarà accompagnata da una band di altissimo livello composta da: Massimo Zanotti (trombone), Gabriele Bolognesi (sax), Giardina (tromba), Lele Leonardi (chitarra), Dado Neri (basso), Luciano Galloni (batteria) e Michele Papadia (tastiere), Alessandro Cosentino (violino) e Vincenzo Fontes (synth ed elettronica).

In occasione dell'evento Senhit ha deciso di destinare parte del ricavato della somministrazione delle bevande vendute nel corso della serata al Fondo "Dare per fare", un fondo sociale aperto dalla Città Metropolitana di Bologna a favore della popolazione colpita dall'alluvione di maggio 2023 in Emilia-Romagna.

All’ingresso sarà consegnato a tutti i partecipanti alla serata un gadget segreto, che darà alla serata uno speciale tocco di colore.