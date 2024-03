“Senna 30 years”: Imola ricorda Ayrton e Roland Ratzenberger con un calendario di eventi

A trent'anni della morte di Ayrton Senna (1 maggio 1994) e Roland Ratzenberger (30 aprile 1994), nel corso del Gran Premio di F.1 all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari di Imola, il Comune di Imola in collaborazione con l’Instituto Ayrton Senna, il Ministero degli Esteri e la Regione Emilia-Romagna ha organizzato un ricco calendario di eventi dal titolo “Senna 30 years”, per ricordare la tragica scomparsa dei due piloti.

Gli appuntamenti, fra mostre, eventi sportivi, spettacoli e tanto altro si protrarranno dal 21 marzo al 2 giugno, con un focus particolare l’1 maggio. Tra queste date, in calendario all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari due gare internazionali: la 6 Ore di Imola, secondo round

del FIA World Endurance Championship (WEC) il 19-21 aprile e il F1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, il 17-19 maggio.

Le iniziative al via giovedì 21 marzo, il giorno di nascita di Ayrton Senna - Il calendario di iniziative prende il via giovedì 21 marzo, che è il giorno di nascita del pilota brasiliano, con l’inaugurazione della mostra “MAGIC. Ayrton Senna – Imola 1994-2024. Fotografie di Angelo Orsi e Mirco Lazzari”. Allestita al Museo di San Domenico (via Sacchi 4), l’esposizione si articola in 94 scatti inediti per raccontare Ayrton Senna, l’uomo dietro al pilota.

Proprio 94 scatti, a comporre il numero 94, l’anno della tragica morte in seguito al terribile incidente sul circuito del Santerno, che raccontano con gli occhi dei fotografi Angelo Orsi e Mirco Lazzari le gesta indimenticabili di Senna ma anche, con grande sensibilità ed

attenzione, il lato umano ed intimo dell’uomo Ayrton. Angelo Orsi di Ayrton era amico, non solo il fotografo. Lo conosceva a fondo e lo frequentava anche fuori dalla pista. Per fotografare bene una persona devi conoscerla e più la capisci, più riesci a coglierne le sfumature. La mostra vuole raccontare, attraverso le foto di Angelo, non solo le gesta di questo mito, ma soprattutto Lui, la persona, l’uomo. Immagini che entrano nel cuore di chi osserva perché sono vere e non posate. Dettagli colti al volo perché scattate da chi Ayrton lo conosceva a fondo, intuiva e ne sapeva catturare le sfumature. Fotografie che ancora oggi, dopo trent’anni, a guardarle ti bloccano il respiro e ti fanno rivivere il momento. La mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno prossimo.

Si prosegue il 23 marzo, quando, in occasione delle Giornate di Primavera Fai, si potrà effettuare il percorso “Ayrton Senna da Kobra a Pierotti”, con appuntamenti guidati dalle ore 10 alle ore 17. Un percorso della memoria, fra arte, velocità e natura dal titolo “30 anni

dalla morte di Ayrton Senna. Da Kobra a Pierotti”: prende avvio dal grande murale realizzato dall'artista brasiliano Kobra, dedicato ad Ayrton Senna, sulla facciata del museo “Checco Costa”, per concludersi con il monumento dedicato a Senna, in bronzo, realizzato dallo

scultore Stefano Pierotti, di fronte al punto in cui avvenne l'impatto del pilota, l'1 maggio 1994. Sarà l’occasione per ricordare anche il pilota austriaco Roland Ratzenberger. Durante le giornate FAI di Primavera a tutti i tesserati FAI sarà concesso l'ingresso ridotto alla mostra fotografica dedicata ad Ayrton Senna presso il Museo San Domenico.

Dal 16 aprile all’1 giugno, inoltre, la biblioteca comunale (via Emilia 80) proporrà la mostra “Non esiste curva dove non si possa sorpassare. L'autodromo di Imola dalle origini al ritorno del WEC. Percorso espositivo MOSTRA WEC - 1994 - F1”. Fotografie, documenti e giornali d’epoca raccontano momenti significativi che hanno segnato la storia dell’autodromo di Imola: dalla sua apertura nel 1953 allo stretto rapporto con Enzo Ferrari, fino ai grandi eventi automobilistici - il WEC e il Gran Premio di Formula 1 - che si sono

disputati sulle sponde del Santerno. L’esposizione è anche occasione per rendere omaggio a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger nel trentennale della scomparsa.

Un’altra mostra fotografica è quella proposta dal fotografo imolese Marco Isola, che nel cortile di Palazzo Vacchi (via Appia 37) presenta “ImolAyrton”. Si tratta di 11 foto riprodotte in formato 70x100 scattate esclusivamente a Imola dal 1992 fino all’1 maggio

1994. Sono esposti, in particolare, primi piani e volti, insieme a foto della partenza del Gran Premio dell’1 maggio 1994 e dell’ultimo passaggio del pilota brasiliano alla curva della Tosa, prima dell’incidente alla curva del Tamburello. La mostra è aperta dal 18 al 21 aprile; dal 1 al 3 maggio e dal 16 al 19 maggio. Le foto esposte saranno in vendita e parte del ricavato andrà in beneficenza, a favore della Fondazione Matteo Bagnaresi, che si occupa di bambini disagiati, nello spirito di solidarietà verso il mondo dell’infanzia che ha contraddistinto tutta la vita di Senna.

Il Museo Checco Costa, in Autodromo, ospiterà invece, dal 27 aprile all’1 maggio compresi, una mostra di Memorabilia di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Fra queste anche il ritratto di Ayrton Senna realizzato dalla studentessa dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna Rita Amadori, nell’ambito di SCART, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera che da 25 anni trasforma scarti di lavorazione industriale in opere d’arte, offrendo una seconda chance a materiali che hanno ancora molto da dire. Tracciando una

strada innovativa capace di coniugare etica e bellezza. Rita Amadori ha realizzato il ritratto durante un work shop organizzato nei laboratori Scart di Pisa, utilizzando: scarti di tessuto, ritagli di pelle, sfridi di trapunta in tessuto, guardolo in pelle di azienda calzaturiera. L’opera è stata donata oggi da Herambiente SpA agli organizzatori di “Senna 30 years”, al termine della conferenza stampa.

Si intitola “Da ‘a Ayrton Senna’ alle ‘Iron pictures’ - Stefano Pierotti: memoria e orizzonte”, l’intervento artistico dello scultore di Pietrasanta. Autore del monumento dedicato a Ayrton, posto nel parco delle Acque Minerali, Pierotti realizzerà un grande murale (3,30 metri x 4,20 metri) dipinto su lastre di acciaio color corten, che ritrae il volto di Ayrton, realizzato con la tecnica degli “Iron pictures”, appositamente per questa ricorrenza. Il murale sarà posizionato in città, in uno spazio all’aperto, per essere sempre fruibile e rimarrà di

proprietà del Comune di Imola. A questo si affianca una mostra di opere di Stefano Pierotti, allestita alla Salannunziata (via F.lli Bandiera 17/a) dal 19 aprile al 19 maggio, a cura di Vinicio Dall’Ara, che da un lato, attraverso foto e documenti, ripercorre le fasi di realizzazione del monumento dedicato a Senna, posto alle Acque Minerali, dall’altro mette in correlazione questa opera con una serie di altri lavori realizzati dagli anni ’90 ad oggi, anche di grande dimensione, in bronzo e in ferro, che delineano la storia della sua attività. Si tratta di figure femminili, di altre sculture più astratte e di due volti della serie “Iron pictures”. In mostra anche un altro pannello (1,5 metri x 1,5 metri) che raffigura il volto di Senna, sempre appositamente realizzato da Pierotti per l’esposizione, con la tecnica degli “Iron pictures”.

L’1 maggio di scena “Ayrton and Roland Day” - Momento clou del programma è l’1 maggio, con il “Ayrton and Roland Day”. Si comincia al mattino, alle 9.30, in pista all’Autodromo, con la Corsa/camminata dedicata ad Ayrton Senna. A breve verranno aperte le iscrizioni sul sito dedicato al trentennale. Al termine, a partire dalle ore 12, l’Autodromo sarà aperto al pubblico. Alle 14.17, ora dell’incidente di Ayrton, si svolgerà la cerimonia di commemorazione “SENNA30 years” alla curva del Tamburello. E’ previsto un momento istituzionale di ricordo con Autorità locali, nazionali ed internazionali. A seguire, ci si sposterà alla curva Villeneuve per celebrare il “ROLAND30 years”, in ricordo di Roland Ratzenberger.

Mentre dalle ore 16 alle ore 18, nella Sala stampa dell’Autodromo, si terrà un momento di ricordo di Senna insieme alla presentazione del libro a lui dedicato di Franco Nugnes. Sempre a partire dalle ore 16, fino alle 18,30 questa volta allo stadio comunale “Romeo Galli”, posto all’interno del Parco delle Acque Minerali si svolgerà il torneo di calcio ‘Roland & Ayrton Tribute’ tra le scuole calcio di Italia e Brasile, con giovanissimi provenienti da San Paolo del Brasile e squadre under italiane. Lo sport diventa così esempio tra le giovani generazioni di ponte tra i popoli e di comunanza con l’obiettivo di avvicinarli ad un’umanità giusta e coesa.

Alle ore 21, sempre in pista, nel rettilineo di partenza, si svolgerà un evento speciale dal titolo “Io & Ayrton”, con un monologo teatrale accompagnato da musica e immagini Mentre nella Discoteca “Al Parco”, posta all’interno del Parco Acque minerali, dalle ore 20 spazio alla “Serata brasiliana” con musica, gusti, e balli all’insegna della cultura brasiliana. Per tutto il giorno, dalle ore 12 alle ore 18 nella fan zone, posta dietro la tribuna d’arrivo, sarà in funzione una ruota panoramica.

Da ricordare, infine, l’iniziativa “1 Maggio 1994 inizia il Mito”. Sono passati trent’anni dal quel maledetto giorno in cui Ayrton ebbe l’incidente sulla pista di Imola. All’interno della curva del Tamburello e al monumento a lui dedicato posto nel Parco delle Acque Minerali

ogni anno, continuano ad essere migliaia le persone che vanno a porgere un saluto, una bandiera, una foto o anche solo un pensiero. Imola ha deciso di raccogliere immagini e ricordi di chi era a Imola quel 1° maggio 1994. E’ possibile inviare foto e testi alla mail senna30@comune.imola.bo.it In occasione del 1° maggio 2024 sarà realizzata una zona dedicata per le firme e i contributi dei fan.

In città è previsto un city dressing dedicato che accompagnerà i tifosi che arrivano in auto, a partire dal cubo all’uscita dell’A14, ma anche in treno, dalla stazione fino al in centro storico e all’Autodromo.

Tutto il programma di Senna30years, in aggiornamento anche con ulteriori iniziative, è visibile da oggi alla pagina www.ayrton-senna.it