"Una notte con Sergio Bernal" al Teatro Duse

Protagonista assoluto della danza spagnola, Sergio Bernal sarà sul palco del Teatro Duse di Bologna per la prima data della tournée italiana di ‘Una notte con Sergio Bernal’, promossa da Daniele Cipriani Entertainment. Lo spettacolo, in cartellone il 13 aprile alle ore 21, vede in scena i ballerini, cantanti e musicisti della Sergio Bernal Dance Company e compone un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione iberica, l’eleganza della danza classica e la passione del flamenco, espressione e simbolo della cultura gitana.

Insieme a Miriam Mendoza, iconica con la ‘bata de cola’ tradizionale del flamenco e a José Manuel Benítez, il carismatico e felino Bernal offrirà al pubblico uno spettacolo che declina tutte le sfumature della danza spagnola, dalle più tradizionali alle più sofisticatamente moderne, fino al balletto classico. Il programma si arricchisce delle coreografie originali di Ricardo Cue come l’assolo ‘Il cigno’ in cui Bernal danza sulle celebri note di Camille Saint-Saëns, o ‘El ultimo encuentro’ sulle note di ‘Hable con ella’ di Alberto Iglesias, dalla colonna sonora del film omonimo di Pedro Almodóvar, e che vede impegnati Bernal e Mendoza. Naturalmente, non mancherà il flamenco con il celebre ‘Zapateado Sarasate’ creato da Antonio Ruiz Soler sulla musica di Pablo de Sarasate, e con intermezzi musicali e cantati dal vivo, come ‘Siempre Lorca’ su testo del grande poeta spagnolo. Sul palco ci saranno, infatti, anche Daniel Jurado (chitarra), Roberto Lorente (voce), Paz de Manuel (voce) e Javier Valdunciel (percussioni).