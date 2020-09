Serata per single: arriva il gioco Blind Test

Messaggi e videochiamate sono stati un'occasione per intraprendere rapporti più profondi e intensi, anche a distanza, tanto che il 45% dei single potrebbe innamorarsi online ancor prima di incontrare il proprio partner nella vita reale. Nonostante questo però, secondo una ricerca condotta da Meetic quello che è davvero mancato in questo periodo è la vita sociale, la convivialità. Ed è proprio per questo che Meetic ha voluto regalare ai single, in una sera d’estate, un'occasione speciale per incontrarsi e conoscersi, all’insegna del divertimento e della musica, con il quiz musicale che sta spopolando all’estero, il famoso Blind Test.



L'appuntamento è sabato 19 settembre al Le Mercanzie lounge bar per tutti i single della città delle due torri, intorno alle h 18.30. La serata ha inizio sorseggiando un ottimo drink accompagnato da stuzzichini, per poi entrare nel vivo della serata e preparasi al Blind Test: 4 round e 4 temi diversi, dai classici italiani alle colonne sonore, che impegneranno le squadre canzone dopo canzone. Non importa avere una conoscenza musicale approfondita, tutto ciò che serve è l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, per conoscersi perché no, proprio a partire dai gusti musicali.



L'evento è gratuito e per prenotarsi basterà confermare la propria presenza con pochi click (https://www.meetic.it/p/events/musica/serata-blind-test-bologna-19-sep-2020/).