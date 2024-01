"Sister Act": il musical tratto dal film con Whoopi Goldberg

Dal 13 al 15 febbraio 2024 "Sister Act" il Musical in scena al Teatro Duse. Il musical è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. A firmare le musiche originali è l’otto volte Premio Oscar Alan Menken, considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical.

Alan ha ricreato le roventi atmosfere musicali di quegli anni spaziando dal soul al funk fino alle più celebri hit della disco e facendo di Sister Act una frizzante commedia musicale. Le musiche spaziano dalle atmosfere soul, funky e disco anni ’70, alle ballate pop in puro stile Broadway. Nel 2011 ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards tra cui quella come ‘Miglior Musical’. Autori del testo sono Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner.

Deloris Van Cartier, è una scatenata cantante di night e, suo malgrado, la scomoda testimone di un omicidio. Per proteggerla la polizia la mette al sicuro in un convento. Travestita da suora e costretta ad una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di comportamento imposte dalla rigorosissima Madre superiora, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in un fenomeno musicale