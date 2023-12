"Slowdive" live all'Estragon

Prezzo non disponibile

Venerdì 2 febbraio 2024 i "Slowdive" live sul palco dell'Estragon.

I'1 settembre 2023 è uscito il loro ultimo album in studio "Everything is Alive", un disco emotivo, catartico e al tempo stesso ottimista e ricco di speranza. Secondo il Paste è il disco perfetto da ascoltare sotto una coperta spessa, guardando il sole mentre scompare dietro agli alberi.

Gli Slowdive sono un gruppo musicale britannico formatosi a Reading nel 1989, tra i principali esponenti del genere shoegaze. Scioltisi nel 1995, si sono ricostituiti nel 2014, dopo quasi vent'anni di inattività.