“I giudizi degli altri”: uno spettacolo sulla sanità mentale

Ultimo appuntamento di luglio a Villa Spada con “I giudizi degli altri” sulla sanità mentale.



Tratto da storie vere. La Follia esce dalle pagine del celebre “Elogio” di Erasmo da Rotterdam per incontrare sul palco le anime di Alda Merini, Sarah Kane, Vaslav Fomich Nijinsky. Tre sensibilità che hanno solcato il panorama artistico del novecento. Tre solitudini parallele che in diversi paesi hanno percorso le medesime orme in una folle ricerca d’amore e di accettazione. Tre personaggi che hanno conosciuto la realtà del manicomio, condannati a vagare nel girone della vita con una etichetta che era stata loro assegnata.



I tre personaggi trovano nell’arte la salvezza, una guaina protettrice di quei caratteri meravigliosi che già nel 1509 Erasmo da Rotterdam metteva a fuoco nel suo “Elogio della Follia”, a dispetto della mortale normalità.

