"La storia del Rock". Un viaggio attraverso cinquant’anni di cambiamenti musicali, culturali e sociali

Sabato 4 febbraio "La storia del Rock" live sul palco del Teatro Fanin.

La STORIA DEL ROCK è uno spettacolo trascinante, educativo, storico ed entusiasmante, sempre apprezzato grazie al fascino crescente ed al ritmo dirompente, cogliendo al meglio le importanti nozioni raccontate fra una canzone e l’altra e scoprendo così le radici della musica contemporanea.

GIANLUCA MAGNANI – VOCE, CHITARRE

DANIELE BRIGNONE – BASSO, CORI

ENRICO SARTORI – BATTERIA, PERCUSSIONI

Un viaggio attraverso cinquant’anni di cambiamenti musicali, culturali e sociali. Suonato interamente dal vivo dai FLEXUS, percorrendo dal blues delle origini ai primi anni ‘70.

Le tante canzoni che vengono eseguite all’interno della lezione-concerto sono strettamente collegate alle importanti rivoluzioni riguardanti lo stile musicale, i testi, il contesto socio-culturale, la moda e le possibilità? tecniche del periodo, senza tralasciare aneddoti e curiosità?.

Tramite l’utilizzo della strumentazione originale vengono rievocate fedelmente le sonorità risalenti ai vari periodi storici affrontati evocando tra gli altri: Bessie Smith, Robert Johnson, Glenn Miller, Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Adriano Celentano, The Beatles, Bob Dylan, Jimmy Hendrix, The Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd…In simultanea, alle spalle dei musicisti, sono proiettate immagini inerenti gli artisti e in alcuni casi le traduzioni dei testi. Viene inoltre proposto l’ascolto di alcuni dischi in vinile originali del periodo utilizzando un grammofono ed un giradischi per illustrare i metodi di fruizione della musica in un passato non troppo lontano.