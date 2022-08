Street art for kids: passeggiata e laboratorio

La città è un museo a cielo aperto! Scopriamo insieme la Street Art che colora le nostre vie. In questa passeggiata racconteremo ai bambini i messaggi e la storia della Street Art in modo partecipativo, stimolando il loro lato creativo e la loro riflessione.

Al termine della passeggiata ci ritaglieremo anche un piccolo laboratorio artistico per portare a casa con voi un ricordo della giornata!



MATERIALI DA PORTARE: tanti colori ! (matite, pennarelli, pastelli a cera ... a vostra scelta!)

I bambini partecipano insieme ai loro genitori.

I giochi sono adatti dai 4 agli 11 anni



N.B. In caso di impossibilità a partecipare si prega di avvisare per permettere ad altri di partecipare, essendo il numero dei posti limitati.



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



DATA: 18 settembre - 2 ottobre



ORARIO: 15.30 (PRESENTARSI 15 MINUTI PRIMA)



LUOGO: Di fronte Oratorio di S. Rocco: Via Monaldo Calari, 4 - Bologna (Via del Pratello)



DURATA: 2 ore circa



COSTO: 10€ a persona, sia adulti che bambini (da corrispondere in loco alla guida)



PER PRENOTARE seguire il link:

https://bit.ly/streetartforkids



INFO:



info@towerstour.com



3471391885



www.towerstour.com