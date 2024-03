Alessandra Barbieri in "La strega antica, la strega inquisita e la strega moderna"

Prosegue senza sosta il ricco calendario di eventi collaterali organizzati in occasione di Stregherie. Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia, la mostra in corso nelle sale di Palazzo Pallavicini, a Bologna, che attraverso stampe, sculture, trattati antichi e incredibili oggetti di magia offre ai visitatori una prospettiva unica sulle streghe e la loro storia. E proprio a loro, le streghe, uniche protagoniste dell’esposizione, è dedicato l’appuntamento di questo weekend.

Domenica 17 marzo, alle 16, la naturopata e astrologa Alessandra Barbieri ci parlerà de La strega antica, la strega inquisita e la strega moderna. Visione storico astrologica, conducendoci in un vero e proprio viaggio all’origine di queste figure un tempo rispettate – e persino temute – come potenti guaritrici o per le loro infinite conoscenze e abilità, poi perseguitate, relegate ai margini della società e demonizzate, soprattutto nel periodo dell’Inquisizione.

La strega e il cibo, la strega e il corpo, la strega e il suo rapporto con la natura e con gli ambienti: Alessandra Barbieri, che da tempo si dedica anche alla ricerca dell’antica saggezza femminile attraverso lo studio della cultura precristiana e dei sistemi religiosi e filosofici, ci illustrerà i vari aspetti che nel corso dei secoli hanno caratterizzato l’operato di moltissime donne incredibilmente sapienti, parlandoci anche della possibilità che le “streghe” di oggi hanno di ritrovare il proprio valore ed esprimersi nelle attività quotidiane.