Lunedì 10 aprile, in occasione della Festa di Pasquetta, il Museo della Civiltà Contadina è lieto di invitarvi ad un pomeriggio speciale di musica e ballo: "Suonala ancora, Nildo!"

L'iniziativa dedicata a Leonildo Marcheselli, storico musicista bolognese e "inventore" della Filuzzi, sarà l'occasione per aprire al pubblico la storica balera di Villa Smeraldi, conosciuta come “Incanto Verde”. La pista da ballo, tradizionalmente inaugurata proprio il lunedì di Pasqua, aprì nel 1947 per volere degli abitanti del territorio desiderosi di divertimento e, per una ventina d'anni, divenne una delle balere più frequentate della "Bassa", ospitando musicisti di fama nazionale, primo fra tutti Nildo!

Dalle ore 15.30 la pista da ballo si animerà con il ricordo di Nildo, attraverso le testimonianze di chi l'ha conosciuto da vicino come il figlio Paolo Marcheselli, con la musica dell'Osteria del Mandolino, con il ballo "alla Filuzzi" a cura di Carlo Pelagalli e con la conduzione del musicista Umberto Cavalli.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, prenotazione consigliata a segreteria.museo@cittametropolitana.it

In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà al piano nobile di Villa Smeraldi.

All'interno del parco è possibile organizzare un pic nic sull'erba o consumare il pranzo, merenda e aperitivo alla baracchina (accanto alla pista da ballo) gestita dalla Cooperativa sociale Anima.

Contemporaneamente sarà possibile visitare il Museo dalle 15 alle 19.