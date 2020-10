Tartufesta a Lizzano in Belvedere

10-11 ottobre 2020. Un weekend di festa dedicato al tartufo e ai funghi e altri prodotti del sottobosco del Corno Alle Scale.

In occasione della Tartufesta, in Piazza Marconi a Lizzano verrà allestito il mercatino di prodotti artigianali e gastronomici della montagna, con vendita diretta di funghi, tartufi, ciacci con farina di castagne e dolci locali e il ristorante a cura della Proloco all'aperto con Menù a base di funghi e tartufi.



E ancora mostra micologica e, all’interno del Martignano, esibizione di filatura della lana grezza. Due giorni per riscoprire la Montagna di Bologna e i suoi segreti anche grazie ai trekking emozionali guidati alla scoperta del Sottobosco e per fotografare il meraviglioso ed unico spettacolo del Foliage autunnale (locandine delle iniziative in download a fondo pagina)



Per chi ama la comodità, nei ristoranti locali vengono serviti menù tipici autunnali.