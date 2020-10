Tartufesta a Loiano: festa nel castagneto secolare

25 ottobre 2020 - Nel castagneto secolare, dalle 10, degustazione di prodotti tipici, funghi e tartufi locali, caldarroste e vin brûlé, spianate nel forno a legna. Musica itinerante e balli Montanari con “Fragola e Tempesta”, intrattenimento per bambini. Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19.Loiano | Per info 377 3403707