Teatro Celebrazioni e la stagione 2023/2024: prosa, musica e stand up comedy

Il nuovo slogan del Teatro Celebrazioni, Ti porta dove vuoi tu, racchiude il potere che lo spettacolo dal vivo ha di condurre spettatrici e spettatori in un luogo altro, che sia reale o immaginario, abitato da persone o personaggi, che sia uno specchio, un rifugio, un viaggio di andata o ritorno.

La Stagione 2023|24 del Celebrazioni si compone di 54 titoli che, con i linguaggi della prosa, della danza, della musica, della comicità e riflettendo sull’attualità, descrivono il mondo da più punti di vista. La trasversalità della proposta artistica si riflette anche quest’anno sull’eterogeneità del pubblico.

«Abbiamo l’ambizione di sottolineare la carica innovativa che ci appartiene intraprendendo strade nuove per regalare a spettatrici e spettatori emozioni diverse. Quest’anno coinvolgeremo ancor più le nuove generazioni con spettacoli di stand up comedian e artisti che dal web si stanno facendo strada sui palcoscenici italiani», dichiara Filippo Vernassa, Direttore artistico del Teatro Celebrazioni.

PROSA – Le pièce già annunciate lo scorso giugno sono 14: La vita davanti a sé, con Silvio Orlando, in scena il 17 e 18 novembre 2023; Una piccola Odissea, con Andrea Pennacchi, in programma il 24 e 25 novembre 2023; Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, con Giuseppe Zeno ed Euridice Axen, in scena il 21 e 22 dicembre 2023; La strana coppia, con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, in programma dal 29 al 31 dicembre 2023; Che disastro di Peter Pan, in scena dal 5 al 7 gennaio 2024; Paradiso XXXIII, con Elio Germano, in programma il 27 e 28 gennaio 2024; Fantozzi. Una tragedia, con Gianni Fantoni, in scena dal 16 al 18 febbraio 2024; Il Giocattolaio, con Francesca Chillemi e Kabir Tavani, in programma il 23 e 24 febbraio 2024; Amanti, con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, in scena dall’1 al 3 marzo 2024; Natale in casa Cupiello, con Vincenzo Salemme, in programma dal 14 al 17 marzo 2024; La buona novella, con Neri Marcorè, in scena dal 5 al 7 aprile 2024; Mettici la mano, con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra, in programma l’11 e 12 aprile 2024; Il calamaro gigante, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, in scena dal 19 al 21 aprile 2024; Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque, con Giuseppe Giacobazzi, in programma dal 2 al 5 maggio 2024.

DANZA e MUSICAL – Il primo spettacolo coreutico in cartellone è Lo schiaccianoci, che il 10 dicembre 2023 vedrà Roma City Ballet Company, diretta da Luciano Cannito, cimentarsi nel balletto classico per eccellenza; il 17 e 18 dicembre 2023 (la seconda delle due repliche si rivolge alle scuole) Baby BoFe’, la rassegna di Bologna Festival dedicata ai più piccoli, consoliderà il suo legame con il Celebrazioni proponendo anche quest’anno un suo titolo: La bella addormentata nel bosco. L’11 gennaio 2024 in programma Lights In The Dark, uno spettacolo concepito in Giappone dalla Compagnia di danza hip hop E. L Squad, che porterà sul palco lo straordinario viaggio di un personaggio alle prese con un mondo parallelo. La sua Prima mondiale, avvenuta a Parigi, nel luglio 2022, è andata in scena davanti a 15.000 spettatori durante la Japan Expo. Il 2 febbraio 2024 la Compagnia del coreografo di fama internazionale Daniel Ezralow porterà in scena Open, un patchwork di piccole storie intense e divertenti, che torna a teatro con un cast rinnovato grazie alla partecipazione di alcuni ballerini dell’edizione 2022 del programma tv “Amici”. Il 25 febbraio 2024 Balletto di Roma propone il riallestimento di uno tra i più apprezzati suoi successi, Il lago dei cigni, ovvero Il canto, firmato da Fabrizio Monteverde che reinventa il più famoso dei balletti di repertorio su musica di P. I. ?ajkovskij, sovrapponendolo con la novella di Anton ?echov, “Il canto del Cigno”. Il 23 marzo 2024 la danza incontrerà la letteratura di Dante Alighieri con Divina Commedia Reloaded della Nogravity di Emiliano Pellisari; il coreografo riprende la tradizione delle macchinerie teatrali illusionistiche rinascimentali e barocche e colloca i danzatori sul piano orizzontale del palcoscenico e, allo stesso tempo, su quello verticale di uno specchio che pone il loro riflesso dinanzi al pubblico.

A coniugare la danza alla musica e alla recitazione, due musical: Pippi Calzelunghe il Musical, spettacolo nato da un’idea di Gigi Proietti in scena il 13 e 14 gennaio 2024, e l’intramontabile Grease della Compagnia della Rancia in programma il 10 e 11 febbraio 2024.

MUSICA – Il primo live della programmazione musicale è fissato il 19 novembre 2023 e vedrà la band statunitense Gov’t Mule, capitanata da Warren Haynes, suonare Peace… Like a River, dodicesimo album in studio del gruppo musicale. Più che un concerto Queen Rhapsody sarà uno spettacolo in cui la musica, le suggestioni visive e la narrazione racconteranno l’epopea del gruppo leggendario per eccellenza; lo show, scritto da Francesco Freyrie e diretto da Daniele Sala, andrà in scena il 23 novembre 2023. Come da tradizione natalizia, il 20 dicembre 2023 sarà la volta del Virginia State Gospel Choir che con La notte del Gospel 2023 creerà ancora una volta un’atmosfera spirituale e allo stesso tempo gioiosa. Il 26 dicembre 2023, per la prima volta a Bologna, il violinista “Jedi” Andrea Casta, accompagnato sul palco da Ivanix, dj e sound designer internazionale, e Paolo Zanetti, affermato chitarrista del panorama pop italiano, offrirà al pubblico un'esperienza che andrà oltre la musica con The Space Violin Visual Concert: un viaggio tra immagini, effetti speciali e un mix esplosivo di pop, rock ed elettronica dance. Il 14 febbraio 2024, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal M° Giacomo Loprieno, andrà Alla scoperta di Morricone con un concerto tributo al grande Maestro che riproporrà le colonne sonore del grande cinema.

COMICITÀ e STAND UP COMEDY – Come anticipato a giugno, ad aprire la nuova Stagione ci sarà Giuseppe Giacobazzi che, insieme ad Andrea Vasumi, andrà in scena con la sua Osteria Giacobazzi il 7, 14, 21, 28 novembre e il 5, 12 e 23 dicembre 2023 nella sua versione natalizia, Natale in Osteria. Dopo il sold out della passata Stagione, Giampaolo Morelli torna in scena il 1° febbraio 2024 con Scomode verità e 3 storie vere, un comedy speech attraverso il quale l’attore si racconterà al pubblico con sincerità e ironia; il 27 marzo 2024 sarà invece la volta di Comedy Ring, una serata all’insegna delle risate con i comici di “Zelig”, “Colorado”, “Camera Café” ed “Eccezionale Veramente”. Il 3 aprile 2024 Paolo Belli sarà il protagonista di Pur di far commedia, una pièce in cui l’artista racconterà le mille peripezie e i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, accompagnato sul palco da sette talentuosi musicisti. Il 23 aprile 2024 i comici, attori e conduttori Panpers saranno i protagonisti di Bodyscemi, uno spettacolo che offrirà al pubblico una prospettiva fuori dal coro del singolare presente che stiamo vivendo. Il 22 e il 23 maggio 2024 tornerà sul palco del Celebrazioni Max Angioni con il suo nuovo spettacolo.

I tre brillanti monologhi che avranno come protagoniste tre artiste di talento sono Esaurimento globale, con in scena il 20 gennaio 2024 Debora Villa, Forte e Chiara, che il 28 febbraio 2024 vedrà Chiara Francini impegnata con il suo esilarante memoir e Perfetta, scritto da Mattia Torre, con in scena l’8 marzo 2024 Geppi Cucciari. Un'altra pièce che vedrà delle artiste come interpreti è Il segreto del talento (Le gazze ladre), un inedito progetto di teatro musicale, in scena il 10 marzo 2024, con Teresa Saponangelo ed Elisabetta Valgoi nei panni di un’attrice napoletana e una veneziana alle prese con un oggetto misterioso capace di far ritrovare loro la fiducia nelle proprie capacità artistiche.

Presente nella programmazione 2023|24 anche la Stand Up Comedy con Luca Ravenna, protagonista l’8 e il 9 novembre 2023 del suo nuovo show Red Sox, Daniele Tinti che l’8 febbraio 2024 porterà a teatro, prendendo spunto dalle esperienze più profonde, significative, tragiche e divertenti della nostra vita, Crossover, e Francesco De Carlo che, il 22 febbraio 2024, ispirandosi a delle vicende legate all’infanzia, metterà in scena Bocca mia taci.

RIFLESSIONI SULL’UMANO E SULL’ATTUALITÀ – Già presentati a giugno, i tre spettacoli di Paolo Crepet, Prendetevi la luna in programma l’11 novembre 2023, Lezioni di sogni fissato il 26 gennaio 2024 e Impara ad essere felice in scena il 10 aprile 2024, sondano l’interiorità umana rapportandola alla contemporaneità al fine di orientarla al suo benessere. Il 14 dicembre 2023 Il Vajont di tutti, riflessi di speranza vedrà sul palco l’attore Andrea Ortis narrare la vicenda del Vajont andando a ritroso nel tempo grazie a proiezioni documentali, filmati, immagini storiche e musiche. Il 15 gennaio 2024 Diego Dalla Palma racconterà la sua personale idea di bellezza, ripercorrendo la sua vita, in Bellezza imperfetta. Fra vacche e stelle. Il 19 gennaio 2024 la ricercatrice e divulgatrice scientifica Ilaria Capua sarà protagonista di una conferenza scenica intitolata Le parole della salute circolare che, prendendo spunto dal suo omonimo libro, avrà come fulcro narrativo le vite incredibili di coloro che hanno cambiato la storia della scienza. Il 22 gennaio 2024 David Parenzo, partendo dalla sua vicenda personale, affronterà l’importante tematica del pregiudizio con il suo Ebreo; il 21 febbraio 2023 Amori tossici, lo spettacolo tratto dal podcast di true crime Demoni Urbani, si addentrerà nelle maglie di celebri casi di cronaca nera; il 21 marzo 2024 Umberto Galimberti sarà protagonista di un’acuta riflessione sui rapporti umani con L’io e il noi. Il primato della relazione. Il 17 aprile 2024 Guido Maria Brera, autore del libro “I diavoli”, partirà dallo scritto “I, Pencil” di Leonard Read per condurre spettatrici e spettatori nei meandri del capitalismo con lo show La matita dei Diavoli.

DAL WEB AL PALCOSCENICO – Il 4 dicembre 2023 Awed, Dose e Dadda porteranno le loro Esperienza D. M. dal mondo virtuale al Teatro Celebrazioni mentre il 6 marzo 2024 Angelo Duro, star del web, tornerà in scena con il suo Sono cambiato. Altri due protagonisti del cartellone nati dall’universo internet sono Camihawke, che il 12 marzo 2024, ne Il saggio di fine anno, racconterà la sua esperienza partita dal web ed estesasi alla radio e alla tv, e Filippo Caccamo, che il 29 aprile 2024, ne Le Filippiche, si rifarà con humor alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, sua prima fonte d’ispirazione, per poi allargarsi ad altri contesti legati alla quotidianità.