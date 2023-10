Teatro EuropAuditorium: stagione 2023/2024

La programmazione 2023|24 del Teatro EuropAuditorium sarà composta da 27 titoli di cui 10 concerti, 7 grandi show, 6 musical, 3 spettacoli di danza internazionale e 1 family show ai quali, come di consueto, durante la stagione, si aggiungeranno ulteriori appuntamenti che andranno ad arricchire l’offerta spettacolistica e musicale.

Concerti – Il primo appuntamento del calendario musicale del TEA è fissato il 9 ottobre 2023 con l’orchestra sinfonica di Kiev, Lords of the Sound, che omaggerà il genio di Hans Zimmer in The music of Hans Zimmer. Il concerto sinfonico, che vedrà anche il coinvolgimento di una rock band, di solisti e coristi, riproporrà le colonne sonore di film come “Il cavaliere oscuro”, “Il Gladiatore” e “Pearl Harbor” esaltando l’indiscusso talento del grande compositore tedesco. Il 16 ottobre 2023 si cambierà musica con un live che vedrà sul palco due apprezzatissimi cantanti del panorama italiano: Francesco Renga, reduce dai festeggiamenti del suo 40° anno di carriera, e Nek, che nel 2022 ha pubblicato il suo nuovo album “5030” per celebrare i 30 anni di attività e il suo cinquantesimo compleanno. Dopo aver collezionato sold out in ogni data del live, Atom Heart Mother, il concerto evento dei Pink Floyd Legend, arriverà per la prima volta a Bologna il 23 ottobre 2023; il gruppo è il solo a portare in tour la versione integrale di Atom Heart Mother seguendo la partitura originale del compositore inglese Ron Geesin e coinvolgendo 80 artisti sul palco. Il 23 novembre 2023 sarà la volta di Madame, che, dopo il grande successo del suo secondo album “L’amore”, sarà in tour con la bravura e l’energia che la contraddistinguono. Il 31 dicembre 2023 l’anno al Teatro EuropAuditorium si concluderà con Mania – The Abba Tribute. 50th Anniversary Tour, il tributo più famoso e titolato al mondo della band svedese che, direttamente dal West End, arriverà per regalare al pubblico uno show vitale e colorato sulle intramontabili melodie del gruppo. L’8 gennaio 2024 la PFM – Premiata Forneria Marconi porterà il suo PFM canta De Andrè Anniversary, un live che celebra il quarantacinquennale dei live Fabrizio De André e PFM in concerto rinnovando l’abbraccio tra rock e poesia; il 29 gennaio 2024 il palco sarà di Dardust che, con Duality + guests, continuerà il viaggio di commistione tra i suoi emisferi sonori: quello meditativo e quello incentrato sui beat e sull’elettronica. Il 27 marzo 2024 Stefano Bollani, insieme al contrabbasso di Jesper Bodilsen e alla batteria di Morten Lund, sarà protagonista di Stefano Bollani – Danish Trio: nel live, i tre artisti, senza una scaletta prestabilita, si uniranno per interpretare, improvvisare e creare momenti unici in grado di trasmettere ad ascoltatrici e ascoltatori la felicità di vivere la musica jazz. Nell’ambito del progetto speciale Disney Concerts, saranno due i cineconcerti che vedranno il coinvolgimento dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal M° Thiago Tiberio: The Sound Of Magic, il 2 e 3 dicembre 2023, e Fantasia, il 5 e 7 gennaio 2024. In entrambi gli appuntamenti le immagini dei celebri film di animazione Disney verranno proiettate in alta definizione su un maxischermo e accompagnate dalla colonna sonora eseguita dal vivo e in sincrono.

Grandi Show – Il 30 settembre 2023 il primo dei one man show in cartellone si terrà all’Unipol Arena con il ritorno di Checco Zalone che, dopo i 4 sold out della scorsa Stagione al TEA, tornerà con Amore + Iva. Il 30 e 31 ottobre 2023 sul palco del Teatro EuropAuditorium ci sarà l’esilarante spettacolo del celebre duo comico composto da Pio e Amedeo, Felicissimo Show. Dopo più di 800 repliche di Sogno e son desto, il 27 novembre 2023 Massimo Ranieri, accompagnato da talentuosi musicisti, porterà in scena il suo nuovo Tutti i sogni ancora in volo, mentre il 21 e 22 dicembre 2023 sarà la volta di Stefano De Martino, diretto da Riccardo Cassini, che, con Meglio stasera. Quasi one man show, metterà in campo la sua formidabile autoironia e il talento naturale per il canto, la danza e l’improvvisazione. Lo spettacolo farà trascorrere a spettatrici e spettatori una serata all’insegna della spensieratezza tra musica, danza e parole. Protagonista di Una brutta persona, in programma dal 25 al 28 gennaio 2024, sarà Angelo Pintus, da sempre artista sinonimo di brillante ironia; il 14 febbraio 2024 sarà la volta del reading-spettacolo Ti racconto una storia. Letture semiserie e tragicomiche che vedrà in scena l’attore Edoardo Leo con appunti, suggestioni, letture e pensieri raccolti nei suoi 20 anni di carriera, accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. Il 1° marzo 2024 a ritornare al TEA sarà Alessandro Siani con l’edizione aggiornata del suo Extra Libertà Live Tour, uno show esilarante che prende ispirazione dai fatti scottanti dell’attualità.

Musical – In programma il 25 e 26 novembre 2023 un grande classico prodotto da Stage Entertainment, Chicago – Il Musical, che vedrà in scena un nutrito corpo di ballo e un ricco cast di attori e attrici capitanato da Stefania Rocca e Chiara Noschese che ha inoltre firmato la regia dello show. Grazie a un mix unico fatto di jazz e coreografie coinvolgenti, Chicago è considerato non solo uno dei musical più noti di Broadway ma anche uno dei più celebri e longevi. Il pubblico sarà trasportato nella Chicago degli anni ’20, nel cuore della vicenda di Roxie Hart, una cantante di un nightclub finita in carcere per aver ucciso il suo amante, animata dalla riconquista della libertà e della fama. Dopo il grande successo della scorsa Stagione con 7 Spose per 7 Fratelli, dal 12 al 14 gennaio 2024 la Compagnia Roma City Musical sarà in scena con Cabaret – The Musical, uno spettacolo diretto, insieme a Luciano Cannito, da Arturo Brachetti che sarà anche protagonista dello show insieme all’esuberante e carismatica Diana Del Bufalo. Tratto da un romanzo di Christopher Isherwood e ambientato nella Berlino degli anni ‘30 durante la salita al potere del nazismo, il musical segue la storia della primadonna del famoso cabaret “Kit Kat Klub”, Sally Bowles, coinvolta da Cliff Bradshaw, un giovane scrittore americano alla ricerca dell’ispirazione. Cabaret ha ricevuto nella sua storia numerosissimi premi, tra cui 8 Tony Awards, ed è considerato uno dei titoli più famosi della storia del musical. Dal 1° al 4 febbraio 2024 PeepArrow Entertainment, in collaborazione con il Teatro Sistina su licenza esclusiva The Really Useful Group – London, riporterà in scena Cats, questa volta ambientandolo a Roma. Il titolo, che ha cambiato la storia di questo genere di spettacolo, con le musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e i testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, andrà in scena con un grande cast, l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell. Il 17 e 18 febbraio 2024 Peter Pan – il Musical, porterà spettatrici e spettatori direttamente sull’Isola che non c’è: lo spettacolo vanta la regia di Maurizio Colombi, l’indimenticabile colonna sonora di Edoardo Bennato e l’interpretazione di oltre 25 artiste e artisti capeggiati da Giò Di Tonno, già apprezzato in Notre Dame de Paris, che per l’occasione vestirà i panni di Capitan Uncino. Dal 15 al 17 marzo 2024 Mare Fuori – il Musical porterà la fortunata serie tv Rai-Picomedia direttamente sul palcoscenico; diretto da Alessandro Siani, lo spettacolo vanta tra i suoi interpreti anche alcuni tra i volti più amati della fiction come Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci. Il 20 e 21 aprile 2024 il Roma City Musical tornerà in scena al TEA questa volta con Saranno Famosi – Fame il Musical; tra gli interpreti ci saranno Lorenza Mario, Garrison Rochelle e Stefano Bontempi. Oltre a proporre la famosissima canzone “Fame”, vincitrice di un Academy Award, lo show sarà impreziosito da brani inediti, orchestrazioni moderne e nuove coreografie in collaborazione con un team di straordinari talenti della tv e del teatro musicale italiano.

Danza internazionale – Il primo appuntamento coreutico è quello fissato dal 2 al 5 novembre 2023 con la Compagnia statunitense Momix che con Back to Momix ripercorrerà la sua incredibile carriera riportando alle luci della ribalta gli storici lavori ideati da Moses Pendleton, come Momix Classics, Passion, Opus Cactus, Bothanica e Alchemy. Rinnovando l’appuntamento con un pubblico oramai fidelizzato, il 13 e 14 aprile 2024 Roberto Bolle tornerà al Teatro EuropAuditorium per l’ottavo anno consecutivo con il suo Roberto Bolle and Friends. Ancora una volta lo spettacolo sarà un’occasione imperdibile per ammirare sullo stesso palco il talento dell’Étoile dei due mondi insieme a quello di alcune star internazionali della danza. Dal 3 al 5 maggio 2024 arriverà, direttamente da Londra, Stomp con i suoi formidabili ballerini – percussionisti – attori – acrobati che metteranno in scena il suono del nostro tempo trasformando, con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, gli oggetti in scena in strumenti musicali. Il gruppo vanta oggi 30 anni di attività e successi nei più importanti festival e teatri del mondo.

Family show – Il 23 dicembre 2023 Carolina sarà la protagonista di Un Natale favoloso… A teatro, uno show musicale che racconterà un’entusiasmante storia natalizia per grandi e piccini.