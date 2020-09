Tecnico per la promozione turistica specializzato nella progettazione e distribuzione di itinerari sostenibili

È in partenza il corso gratuito per TECNICO DELLA PROMOZIONE TURISTICA SPECIALIZZATO NELLA PROGETTAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ITINERARI SOSTENIBILI.

Operazione Rif. PA 2020-14474/RER approvata con DGR n. 927 del 28/07/2020 co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

LA FIGURA PROFESSIONALE

Il corso formerà FIGURE PROFESSIONALI POLIEDRICHE in grado di creare, promuovere e vendere prodotti e servizi turistici, utilizzando strategie di marketing che integrino risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche del territorio con l'utilizzo esperto di strumenti tecnologici 4.0 per lo sviluppo di reti di distribuzione web based.

DURATA:

800 ore (di cui 320 di stage)

DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO

Partecipanti: 20

Le selezioni sono aperte a giovani e adulti, non occupati e occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore con residenza o domicilio in Emilia Romagna in data antecedente all’iscrizione.

ATTESTATO

Certificato di SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE in "Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio".

PARTNER DEL PROGETTO

Università: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia

Scuole: IIS J. M. Keynes - Castel Maggiore (BO)- ITC "Rosa Luxemburg" – Bologna; IIS Archimede – San Giovanni in Persiceto (BO)

Imprese: Cat Confesercenti E.R. S.R.L.; Iniziative Turistiche Soc.Cons.a R.L.; Vera S.R.L. - Ca’ La Ghironda ; Alberto Gestioni Srl - Hotel Relais Bellaria ; Vivara Viaggi Srl (BO); Cinemadivino S.R.L. ; Inspirational Travel Company S.A.S. - Destinazione Umana; L'occitane Voyages Snc; Tourist Trend S; Appennino Slow S.c.a.r.l.; Viaggi Salvadori S.r.l.; Happy Minds S.r.l.