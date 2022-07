Telescopio spaziale James Webb: le prime immagini dallo spazio mostrate e spiegate a Bologna

Martedì 12 luglio alle ore 21:30 presso il cortile del Casalone in via San Donato 149 a Bologna Sofos APS e INAF – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna (OAS) presenteranno le prime immagini a colori ottenute dal telescopio spaziale James Webb.

Il James Webb Telescope nasce dalla collaborazione tra la NASA, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale canadese (CSA), è stato lanciato in orbita il 25 dicembre 2021 ed è considerato il successore di Hubble. È il più grande e complesso osservatorio mai lanciato nello spazio e ha dovuto attraversare un periodo di preparazione di sei mesi prima di iniziare il lavoro scientifico e concederci

i primi dati e le prime immagini.

Gli astronomi della sede di Bologna dell'Istituto Nazionale di Astrofisica hanno ottenuto del tempo osservativo su questo telescopio

dopo una serrata competizione scientifica per cui Bologna e' una sede scelta per la presentazione di questi dati.



Durante la serata Federica Loiacono (INAF-OAS) e Sandro Bardelli (INAF-OAS) commenteranno le immagini e a seguire verrà proiettato il documentario del 2019 Star Stuff di Milad Tangshir, sui grandi telescopi e sulle persone che vivono accanto a queste installazioni e su come vedono il loro cielo.

L’evento è gratuito e ad accesso libero, per informazioni

e-mail eventi@sofosdivulgazionedellescienze.it

telefono 370 3155954.