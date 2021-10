AutoCommerciale, concessionaria Volkswagen a Bologna, svela la Nuova Polo: non perderti il grande evento sabato 23 e domenica 24 ottobre

Con più di 18 milioni di esemplari costruiti, Polo è una delle inconfondibili icone del marchio Volkswagen.

Oggi viene lanciato sul mercato un nuovo stadio evolutivo di Polo che porta l’esperienza di guida a un livello superiore: in piena filosofia Volkswagen, Nuova Polo torna sulla scena per scrivere un nuovo capitolo di una storia di successi grazie a un’offerta “democraticamente premium” che porta dotazioni inaspettate e inedite.

Non perdere l’occasione per scoprirla dal vivo: prenota il tuo Test Drive da AutoCommerciale per scoprire assieme a un consulente dedicato tutte le innovazioni e opportunità che Nuova Polo è pronta a darti.



Le novità estetiche saltano all’occhio al primo sguardo, a partire dagli innovativi fari LED Matrix IQ.LIGHT. Oltre a dotare l’auto di uno sguardo nuovo, la tecnologia Matrix consente di guidare con gli abbaglianti sempre accesi, senza disturbare gli altri utenti della strada. Grazie al nuovo design delle luci, è stata realizzata dal punto di vista stilistico una firma luminosa che renderà Polo particolarmente accattivante sia di giorno che di notte.Ciò che però distingue Nuova Polo è anche la grande innovazione digitale che rende accessibile l’utilizzo della tecnologia più innovativa. Nuova Polo è infatti la prima auto della sua categoria a poter vantare una guida autonoma di secondo livello fino ai 210 km/h grazie al Travel Assist IQ Drive.



Gallery



, al controllo trasversale gestito dal sistema adattivo di mantenimento della corsiache può intervenire su sterzo, freni e acceleratore.La gamma di prodotto offre inoltre quattro tipologie di allestimenti: l’entry level, l’allestimento intermedioe due Top di Gamma:, per chi ricerca maggiore eleganza eper chi sceglie la sportività.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...