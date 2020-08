The 3 j project - rock blues band - bread&roses

Mauro Gardella chitarra e voce: chitarrista bolognese di estrazione rock famoso per le sue collaborazioni con Carboni, Dalla e Morandi.

Al basso Alberto Giovannini, imolese di nascita e modenese di adozione, ha una passione viscerale per il rock e ama il Jazz, suona il contrabbasso e non disdegna i ritmi latini. Arrangiatore puntuale e creativo.

Alla batteria Stefano Giuliani, modenese, formazione rock con influenze funky e rhythm and blues, annovera svariate collaborazioni in più aree musicali.