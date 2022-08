"The ReCover": concerto tributo a Lucio Dalla

Venerdì 2 settembre i "The ReCover" in concerto sul palco del Battiferro.

Una serata dedicata al un mito della musica italiana Lucio Dalla con la formazione The ReCover per la rassegna "Siamo Angeli", un concerto emozionante e coinvolgente che ci racconterà in musica la storia di un cantautore unico. Torneremo a scoprire Lucio Dalla dopo la serata speciale di martedì 30 agosto con Lucio Dalla: racconti prima del concerto - per "Una voce fuori dal coro" con Lucio Mazzi , ore 21.00 al Battiferro.

Il mio Lucio. Vita in te ci credo, le nebbie si diradano, e poi Luna, Stelle, Angeli, immagini che nelle canzoni di Lucio diventano magia, come quando ad occhi aperti le abbiamo sognate, tutti, nessuno escluso. Crediamo ci siano milioni di Lucio Dalla perchè a Bologna c’è un Lucio nell’arco di ogni portico, diverso ogni giorno e diverso per ciascuno di noi. Un Battito, un suono, una sintonia, un carattere. Sensibilità diverse si sono incontrate sulla stessa lunghezza d’onda. L’onda di Lucio. Ecco quell’onda che vorrei cavalcassimo insieme questa sera. A suonarlo, cantarlo e ad emozionarsi come la prima volta, The ReCover.



Formazione:

Davide Passarini – Voce e Chitarra Acustica

Massimo Guidoboni – Chitarra Elettrica

Roberto Solmi – Basso

Davide Plastino - Batteria