"The Sound Of Magic" Disney Concerts al TEA

Dal 2 al 3 dicembre "The Sound Of Magic" Disney Concerts in scena al Teatro EuropAuditorium.

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo le musiche che fanno da colonna sonora alle più belle scene dei celebri film di animazione Disney guardandole in alta definizione su grande schermo. Sono memorabili i brani tratti da “Frozen – Il Regno di Ghiaccio”, “Aladdin”, “La Bella e la Bestia” e “Il Re Leone”.The Sound of Magic celebra, in Italia a Teatro, il centenario della nascita della The Walt Disney Company.

Un evento firmato Disney Concerts

prodotto da Calma Management e Teatro EuropAuditorium

in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios

con Orchestra Teatro Comunale di Bologna

diretta da Thiago Tiberio