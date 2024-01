Tobia Ravà - matematiche metafisiche: la mostra

Tobia Ravà-Matematiche metafisiche. A cura di Maria Luisa Trevisan. Inaugurazione giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 18

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna. Fino al sabato 24 febbraio, mar-sab, 17-20, ingresso libero, oppure su appuntamento



Tobia Ravà utilizza la ghematrià (“gimatreya”, permutazione lettera-numero) ed i concetti della kabbalah (“ricezione”, tradizione mistica del pensiero ebraico) per creare opere uniche, in cui qualsiasi elemento è legato agli altri.

La particolarità del suo lavoro risiede infatti nella texture alfa-numerica legata alla ghematrià, e alla kabbalah che studia meticolosamente prima della stesura sulla superficie dell’opera.

Egli ricrea i luoghi del reale servendosi di un linguaggio codificato riferito ai numeri relativi alla traslitterazione delle 22 lettere che compongono l’alfabeto ebraico, che hanno un significato al contempo etico, spirituale e numerologico.



Foresta arcobaleno, 100 x 120.