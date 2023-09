Food strategy con un ospite d'eccezione: Julio Velasco!

Il 20 e 21 Novembre, presso l’incredibile cornice del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna, ritorna Food Strategy con un’edizione unica. Durante l’evento, infatti, ci sarà l’intervento del grande Julio Velasco, che esporrà, in uno dei suoi mai banali speech, la sua visione della leadership e dello sviluppo delle risorse umane.

Food Strategy è l’evento pensato per il mondo della ristorazione che si propone di aiutare i ristoratori nell’evoluzione delle loro attività, attraverso dei consigli pratici e immediatamente applicabili. In questo modo, gli imprenditori della ristorazione avranno la possibilità di confrontarsi e di riconoscere i propri limiti, agendo immediatamente per superarli e far evolvere la propria azienda.

I relatori dell’evento saranno:

• Olindo Creen: È diventato un dei massimi esperti in Italia sulla gestione finanziaria nel settore della ristorazione, dimostrando come sia possibile, con i suoi locali, replicare modelli di business e generare prosperità economica per le sue attività e per gli oltre 250 collaboratori che ci lavorano dentro. Oltre a essere autore del libro “Ristoratore 2.0”, in cui condivide consigli pratici per riempire il tuo locale, per stressarti di meno e fare utili a sei zeri, oggi tiene corsi specializzati per ristoratori per vogliono incrementare il fatturato e fare crescere il proprio margine.



• Roberta Quinz: Dal primo locale, aperto nel 2007, ad oggi è titolare di 7 ristoranti di successo tra cui “Amore”, la catena “Atmosphera” e della struttura ricettiva “Le Coccole”.

Grazie alla delega, all’organizzazione aziendale e alla costruzione delle sue figure chiave, è riuscita in pochi anni a replicare un modello di ristorazione che funziona. Il suo gruppo di lavoro conta ad oggi 250 collaboratori. Questo le ha permesso, oltre ad avere più tempo libero, di dedicarsi alla crescita delle risorse umane, approfondendo anche i temi del marketing e del brand positioning, diventandone una specialista. Autrice del libro “La differenza che fa la differenza”, Roberta è anche formatrice esperta di come implementare la media coperto nei locali partendo da un menù mirato e accattivante che applica le migliori tecniche di cross selling e up selling.



• Peppe Sciortino: Dal sogno di non lavorare operativamente all’interno delle proprie aziende, ma di gestirne le strategie, Peppe si è specializzato in automatizzazione aziendale e franchising. Nel 2014 fonda la catena DON GELATO e collabora allo sviluppo d'importanti fast-food e pizzerie internazionali. Da Gennaio 2021 si dedica a condividere il suo know-how con altri imprenditori desiderosi di rendersi indipendenti dalle proprie aziende.



• Andrea Podda: Co-Founder di Mab & Co., azienda specializzata in formazione e consulenza sul management d’impresa, Andrea è prima di tutto un imprenditore che ha automatizzato le sue aziende e per primo ha applicato strategie di leadership e marketing efficaci per importanti brand in diversi settori. Oltre a essere autore del libro "Change", nel 2017 ha creato il primo tour italiano di educazione imprenditoriale per il settore ristorazione e subito dopo «Azienda di Successo», tenendo presentazioni sulla leadership e sulla gestione d’impresa per oltre 4.500 imprenditori.





• Luciano Purpi: Voglioso di dare una svolta alla sua vita, Luciano ha studiato tantissimo per comprendere come diventare un leader vincente e di successo. Nel 2011 apre una pizzeria nel centro di Firenze; nel 2013 un’altra e nel 2019 la terza, attraversando tutti i problemi che ogni ristoratore vive nella quotidianità. Oggi, oltre alle 3 pizzerie e ai suoi 50 collaboratori, insegna agli altri ristoratori come trasformare i propri propositi in realtà.



L’altro grande ospite presente all’evento sarà Paolo Ruggeri: Imprenditore seriale, gestisce 13 aziende in diversi paesi nel mondo. Dal 2008 è socio fondatore di OSM, la prima azienda di formazione in Italia dove sono gli imprenditori a insegnare agli imprenditori. Autore best seller di numerosi libri, “I nuovi condottieri” ha venduto oltre 100.000 copie nel mondo. Il testo descrive le azioni vincenti degli imprenditori e manager che motivano i collaboratori e a creano gruppi di lavoro produttivi. Nel 2018 forma l'Associazione Imprenditore Non Sei Solo, non profit che si pone lo scopo di eradicare i suicidi d'imprenditori in Italia e assiste gli imprenditori in forte difficoltà finanziaria. Che sia per aiutare gli imprenditori in crisi, tramite la Scuola di Management MBS, tramite il questionario attitudinale I-Profile, o tramite uno dei suoi testi o dei libri che ha pubblicato con la sua casa editrice, Paolo negli anni ha influenzato la vita di centinaia di migliaia di persone e di decine di migliaia di aziende in tutto il mondo.