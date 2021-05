Transcollinare: il primo trekking fra arte, spettacoli e natura

Biglietto: 15 euro + prevendita (prenotazione on line) + 5 euro obblighi assicurativi (da pagare in loco, prima della partenza)

Il 29 maggio e il 6 giugno i colli bolognesi diventano palcoscenico per la transcollinare, un’escursione in tre tappe per rivivere le emozioni del teatro immersi nella natura e in completa sicurezza.

Da Villa Spada al Parco del Paleotto, attraversando i colli bolognesi: è la transcollinare, l’evento che per un’intera giornata, il 29 maggio e il 6 giugno, accompagnerà il pubblico in una sorta di trekking che è anche uno spettacolo in tre tappe. L’escursione si snoderà lungo i percorsi CAI per raggiungere tre luoghi simbolo dei colli, che da anni raccontano l’arte e il territorio: i 300 Scalini, Fienile Fluò e Paleotto 11. Ogni tappa ospiterà momenti di teatro, musica e danza per costruire una narrazione itinerante ed emozionale, in totale sintonia con la storia e le caratteristiche naturali dei luoghi.

Il progetto, che rientra nel cartellone di Bologna estate 2021, nasce da un’idea di Crexida/Anima Fluò, Ekodanza e Teatro dei Mignoli, in collaborazione con la Sezione CAI "M. Fantin" di Bologna, e con il sostegno del Dipartimento Cultura del Comune di Bologna.

Si parte dal Parco di Villa Spada in due gruppi (primo gruppo ore 8:30 - secondo gruppo ore 9:15) e per tutto il giorno, spostandosi di tappa in tappa, i partecipanti saranno immersi nella natura, percorrendo i sentieri che uniscono i tre luoghi teatro degli spettacoli, fino ad arrivare al Parco del Paleotto con le luci del tramonto.

La transcollinare è il risultato di un percorso di riscoperta della cultura e delle sue contaminazioni con la natura, nel tentativo di ridare vita agli spettacoli portandoli fuori dai teatri per regalargli nuove location di cui fruire e nelle quali godersi le performance artistiche in totale sicurezza, ritrovandosi insieme.

Il programma e le tappe:

Prima tappa: 300 scalini

Ginetta Maria Fino (attrice) e Duo Megale (polistrumentisti)

Figli della terra

Il senso della narrazione attorno ad un tesoro racchiuso in un vecchio scrigno di legno,

tesoro che verrà donato al pubblico affinché la terra sia loro maestra.

Con l’accompagnamento delle guide teatrali Mirco Alboresi, Debora Binci e Andrea Filippini.

Seconda tappa: Fienile Fluò

Angelica Zanardi e Pasquale Mirra e/o Erica Scherl

Tra gli alberi walk

Una passeggiata teatrale tra gli alberi della collina accompagnata da inebrianti essenze arboree

Durante la tappa a Fienile Fluò sarà prevista la sosta per il pranzo. Sarà possibile ordinare - fino al giorno prima dell’evento - un cestino Pic Nic al costo di 10 euro (anche vegetariano)

Terza tappa: Paleotto11

Teresa Cecchi, Martina Delprete e Roberta Zerbini

CORpi#1

Incontrare il corpo e il paesaggio, mentre il sole scende dietro le colline, una lecture-performance che parla d’ incontri, di lavoro, di corpi, di visioni marginali, di periferie del mondo e geografie del presente.

Percorso e difficoltà

12 km attraverso i sentieri 914, 906 e 920

difficoltà media

dislivello complessivo 420 mt circa

consigliate scarpe da trekking e bastoncini.

tempi medi di percorrenza circa 8 ore (soste comprese)

Partenza da Villa Spada fino al parco Pellegrino/spazio ai 300 scalini (prima tappa). Poi si prosegue verso monte Albano toccando monte Grana (269 mt) e scendendo verso la chiesa di Casaglia e al torrente Ravone. Poi si risale fino al Parco Cavaioni, all’abitato di Paderno e a Fienile Fluò (seconda tappa e pranzo). Da lì si riparte scendendo per i calanchi per Paderno fino al Parco Paleotto raggiungendo Paleotto 11 (terza e ultima tappa).

Max 40 partecipanti suddivisi in 2 gruppi da 20

Info e prenotazioni

Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/transcollinare

Biglietto: 15 euro + prevendita (prenotazione on line) + 5 euro obblighi assicurativi (da pagare in loco, prima della partenza)

Nel caso di maltempo il trekking sarà rinviato e i biglietti rimborsati

Per info: info.teatrodeimignoli@gmail.com e info@crexida.it

Per prenotare il cestino Pic Nic contattare lo 051/589636 o scrivere a info@fienilefluo.it entro il giorno precedente.

Maggiori informazioni sul sito https://ai300scalini.blogspot.com/