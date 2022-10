Trekking Urbano: 3 giornate con 22 percorsi

Il 30, 31 ottobre e il 1° novembre 2022, a Bologna e in altri 9 Comuni dell’area metropolitana (Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Tolè di Vergato) torna Trekking Urbano.Tre giornate con 22 percorsi, per una edizione in cui non manca, oltre alle passeggiate, anche l’intrattenimento, musicale e teatrale.

Che spettacolo di Trekking! è infatti il tema scelto per la giornata nazionale del Trekking Urbano 2022 nella consueta data del 31 ottobre e come sempre Bologna aderisce all’iniziativa, di cui è capofila il Comune di Siena, estendendo le iniziative per tre giorni. Lo spettacolo è voluto per valorizzare i territori italiani in chiave sostenibile e insolita attraverso i luoghi della musica, del cinema, dello spettacolo in generale, alla scoperta delle eccellenze artistiche che rendono meraviglioso il nostro paese.

E dunque anche a Bologna e dintorni non mancheranno le sorprese ‘spettacolari’ lungo alcuni percorsi con attori, danzatori, musicisti. Lo staff della manifestazione – Comune di Bologna e Territorio Turistico Bologna-Modena- e le associazioni di guide professionali che condurranno i vari trekking, Mirarte, Co.Me.Te e Le Guide d’arte, hanno costruito storie veramente curiose e interessanti.

Il programma di quest’anno include anche 4 percorsi pensati per persone con diverse disabilità e 1 percorso in lingua inglese.

La partecipazione a Trekking Urbano è gratuita. Iscrizioni obbligatorie a partire dal 14 ottobre, dalle ore 9.00. All'interno di ogni percorso verranno comunicate le modalità di prenotazione.

Per il calendario completo dei percorsi vedere il sito della manifestazione