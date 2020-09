Il Treno Dei Desideri - Street Food e Sorrisi alla Barca!Nonostante le mille difficoltà di questo periodo, noi vogliamo esserci. Non sarà la solita festa, lo sappiamo.

Lo scorso anno ci siamo innamorati di questo pezzo della periferia bolognese, il mitico "treno" alla Barca è indubbiamente uno dei luoghi più caratteristici e conosciuti della periferia di Bologna.

Ritorniamo quindi nel parco di Piazza Giovanni XXIII per una tre giorni per rivederci coni residenti e associazioni del quartiere.

Dal 18 al 20 Settembre vi aspettiamo con il meglio dei cibi regionali a cura di Finger Food Festival.

L'area sarà attrezzata per garantire a tutti di poter partecipare in sicurezza. Sarà garantito il distanziamento ai tavoli e il ripsetto di tutti i protocolli Covid.

Troverete tanti tavoli sul prato dove poter cenare (la domenica anche a prazo) in tutta serenità e sicurezza.

Abbiamo rinunciato ai giochi, agli spettacoli, ai balli e a tutte le situazioni che possono creare problemi di assembramento, ma non abbiamo rinunciato a passare tre giorni tutti insieme al Treno.

Orari della manifestazione:

Venerdì 18 Settembre: dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Sabato 19 Settembre: dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Domenica 20 Settembre: dalle ore 12.00 alle ore 23.00