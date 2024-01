Tricarico live al Covo Club

Sabato 13 gennaio 2024 Tricarico in concerto sul palco del Covo Club.

Francesco Tricarico, poeta metropolitano del terzo millennio, continua ad esprimere la sua poetica lucida quanto amara portando anche dal vivo le sue canzoni dall’iper-realismo spiazzante. Ad ispirare il nome di questo nuovo tour è il titolo del suo singolo più recente, Faccio di Tutto (prodotto da Franco Godi, che co-firma il brano), nel quale, con il suo personalissimo stile compositivo, l’artista viaggia fra sogno e realtà e porta un messaggio autentico che rivela il profondo senso di precarietà della condizione umana e della contemporaneità.

Faccio di Tutto Tour, prodotto in collaborazione con Luca Zannotti di Musiche Metropolitane, vede Tricarico sul palco affiancato dall’inseparabile compagno di viaggio Michele Fazio al piano. Nel corso dello spettacolo non c’è (quasi) nulla di preordinato, se non la certezza di incontrarsi in un territorio condiviso di pensieri limpidi e di belle canzoni (Tricarico ha all’attivo ben undici album, due libri, innumerevoli successi, nonché collaborazioni importanti con grandi artisti per i quali ha composto varie hit nel corso di una carriera prossima ai venticinque anni).