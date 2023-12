"Tropico" live all'Estragon

Sabato 16 dicembre "Tropico" in concerto sul palco dell'Estragon.

Tropico, all’anagrafe Davide Petrella, è un cantautore napoletano classe 1985, ed è un veterano della scena musicale italiana: con il suo nome di battesimo, Davide Petrella, ha firmato o co-firmato molte delle più importanti hit italiane del nuovo millennio (da Poetica per Cesare Cremonini a Bravi a Cadere per Marracash, da La Coda del diavolo per Rkomi feat. Elodie, a Chiagne per Geolier e O forse sei tu per Elisa, fino ad arrivare alle prime due posizioni del podio di Sanremo 2023: Due Vite per Marco Mengoni e Cenere per Lazza).

Come Tropico, il suo progetto solista, ha pubblicato svariati lavori a partire dal settembre 2019: i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro, Carlito’s Way, seguiti dall’album Non esiste amore a Napoli (2021), con la partecipazione di Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126. Nel 2022 i brani Nuda Sexy Noia (Epic/Sony Music) e Contrabbando (feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra) lo ha portato a calcare i palchi di tutta italia in un tour totalmente sold out.