Bologna come l'Olanda. Torna il Tulipark, con le sue 100 varietà di tulipani

C'è un pezzetto di Olanda a Bologna. Si trova in via dell'Arcoveggio 58/60. Qui una distesa di tulipani colorati riempie occhi e cuore. È il Tulipark, un'esperienza attiva in varie città d'Italia che il capoluogo emiliano accoglie da qualche anno ormai. L'edizione 2024 è in partenza. Il parco inaugura il prossimo lunedì 25 marzo e resterà aperto al pubblico fino al 18 aprile circa, quando anche gli ultimi fiori sbocceranno. L'ingresso è previsto dalle ore 9 alle 18, chi vorrà potrà accedere al vivaio e comprare i propri tulipani scegliendo tra tantissime varietà.

"Il vivaio nasce con la filosofia u-Pick (tu cogli), dove puoi raccogliere i tulipani con le tue mani, scegliendo tra piu di 100 varietà diverse. L'attività di raccolta sarà descritta dalla nostra guida, che presenterà con una breve introduzione come raccogliere i tulipani. Dopo aver scelto i propri tulipani passerete dai gazebo incarto: i bulbi verranno recisi poichè andranno in beneficenza e i fiori verranno incartati dal nostro team". Il biglietto di accesso (comprensivo di 5 tulipani da portare a casa) è di 8 euro.

Un assaggio del Tulipark Bologna, le immagini degli scorsi anni: