Ultimamusica: in.nova fert per il museo della musica di Bologna

"UltimaMusica" è la risposta creativa del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna alle difficoltà del fermo obbligato dagli ultimi decreti governativi. Il progetto, che recupera in maniera virtuosa parte delle date perdute con la chiusura di novembre ed è in collaborazione con l'associazione musicale In.Nova Fert, consiste in una rassegna social di brevi video divulgativi in cui lo spettatore viene accompagnato dai musicisti alla scoperta di strumenti e repertori curiosi del ‘900, ad esplorare assieme a loro il backstage di una prima esecuzione assoluta (musiche di F. Urso) e scoprire alcune gemme nascoste di Gioachino Rossini, Érik Satie e Claude Debussy. Le tredici puntate che compongono la rassegna sono pubblicate tutti i giovedì sul profilo Facebook e sul canale Youtube del Museo.

Organizzazione, esecuzione e registrazione delle clip è tutta opera di giovani, spesso giovanissimi, professionisti dei rispettivi settori di produzione culturale del territorio.



UltimaMusica è un progetto della Associazione In.Nova Fert per il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, con la promozione di Istituzione Bologna Musei e Comune di Bologna.



Musiche di: J. Cage, C. Debussy, G. Rossini, E. Satie, F. Urso.

Giulia Biffi, Clara Cocco, flauto

Marco Pedrazzi, pianista conferenziere

Diego Tripodi, pianista



Giorgio Laganà, regia e montaggio

Rotza, D.O.P.

Francesco Setti e Diego Tripodi, aiuto regia

Bernardo Lo Sterzo, regia del suono



Ogni giovedì sui canali del Museo della Musica di Bologna:

- Facebook https://www.facebook.com/Museomusicabologna

- YouTube https://www.youtube.com/user/MuseoMusicaBologna

Gallery