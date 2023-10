47° ottobre organistico francescano bolognese con il coro e orchestra Fabio da Bologna

Sabato 28 ottobre 2023 alle 21:15 si terrà l’ultimo appuntamento del 47° Ottobre Organistico Francescano Bolognese organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2.



Protagonisti di questo ultimo concerto saranno il Coro e Orchestra Fabio da Bologna diretti da Alessandra Mazzanti. Il programma, “Il nuovo, l’antico. E la musica ispira l’arte.”, presenterà, assieme a brani di compositori quali Traetta, Jacchini, Fauré, Cimarosa, e Salieri, anche un brano in prima esecuzione assoluta: lo Stabat Mater (2022) (Meditazioni su una antica versione della Stabat Mater – Bologna XIII secolo) di Alessandra Mazzanti, brano premiato al Concorso Franchino Gaffurio 2022. Il concerto si chiuderà poi con l’affascinante Cantico delle creature sempre di un compositore contemporaneo, Guido De Gaetano, in cui l’autore ha cercato di riprodurre movenze ed armonie arcaiche tipiche dell’alto medioevo. Durante questa serata sarà inoltre di grandissimo interesse la collaborazione con gli allievi del Liceo Artistico Arcangeli di Bologna i quali hanno realizzato alcune opere ispirate dai brani presentati in questa serata, che saranno in mostra lungo le navate della Basilica e proiettate durante il concerto.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del logo “Bologna Unesco City of Music”. Esso fa parte della “Festa Internazionale della Storia” e può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, NaturaSì. Il Salotto del Viaggio Agenzia di viaggi e turismo, Farmacia Degli Alemanni, Studio Progettazione Termotecnica e Prevenzione Incendi Ing. Andrea Diolaiti, RE Immobiliare, e altri benefattori.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.