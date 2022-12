"Umberto Tozzi" al Teatro EuropAuditorium

Lunedì 12 dicembre Umberto Tozzi in concerto al Teatro EuropAuditorium.

Umberto Tozzi, considerato come uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, dopo aver venduto oltre 80 milioni di copie ed essersi esibito sui palchi di tutto il mondo, nel giorno del suo 70° compleanno ha annunciato al suo pubblico Gloria Forever, il progetto che lo vedrà impegnato per tutto il 2022. Nel corso dell’anno verrà infatti celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire. Sugar ha acquisito il catalogo di Umberto Tozzi e per il 2022 è prevista un’importante valorizzazione di tutto il suo repertorio, con anche alcune sorprese che si delineeranno prossimamente. Nel corso dell’anno Umberto Tozzi sarà impegnato nel suo tour che lo porterà dal vivo nelle maggiori città italiane e del mondo.