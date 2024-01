Un'ora all'operetta al teatro Mazzacorati

"UN MARI À LA PORTE" ("UN MARITO ALLA PORTA") DI JACQUES OFFENBACH DI SCENA IN APRILE AL TEATRO MAZZACORATI 1763



Il brevissimo gioiellino dell'autore di "Orphée aux Enfers" ("Orfeo all'Inferno") approda nel settecentesco Teatro Mazzacorati: il giorno delle nozze è sempre il più felice per le coppie? Purtroppo talvolta capitano incomprensioni e avvenimenti del tutto inaspettati, come un autore di operette (l'istrionico Antonio Perrella) che si cali dal camino della casa dei novelli sposi, ad esempio! Questi imprevisti tramuteranno un giorno di festa in un allegro guazzabuglio. La protagonista, Suzanne (interpretata da Valentina Zanni), e la sua amica Rosita (il soprano Giada Maria Zanzi) faranno di tutto per chiarire i malintesi col marito della prima (Maurizio Tonelli). Risate assicurate con l'operetta più breve che Offenbach abbia mai composto, ovvero "Un mari à la porte" ("Un marito alla porta")!



Lo spettacolo, che avrà luogo domenica 21 aprile al Teatro Mazzacorati in via Toscana 19 alle ore 17, è a cura di Sol Omnibus Lucet APS, in collaborazione con Modesta Compagnia dell'Arte.



Ingresso a offerta libera prima dell'inizio dello spettacolo. Per info e prenotazioni: solomnibuslucet1@gmail.com - 051517215