"Urca Festival 2023"

URCA festival nasce dalla volontà di generare una trasformazione tangibile, diffusa e condivisa all’interno degli spazi del Dopo Lavoro Ferroviario. Una rassegna di mostre, performance, live painting, musica dal vivo e Dj set che animeranno il parco per la creazione di esperienze dal basso per proseguire e valorizzare un dialogo già avviato con il quartiere, con i suoi abitanti e frequentatori, coinvolgendo anche le giovani generazioni in un processo creativo e in una pratica artistica che hanno come corollario il prendersi cura dei luoghi che viviamo.

L’intervento delle artiste e degli artisti ospiti nei diversi spazi adiacenti a Locomotiv Club porta alla trasformazione di un’area periferica della città, valorizzandola con opere originali e site specific in grado di restituire attraverso le immagini, l’atmosfera, la storia e il senso di un luogo che negli anni è sempre stato sinonimo di socialità e convivialità.

URCA ospiterà oltre 25 autrici e autori con diversi background, prospettive e immaginari.

Sabato e domenica, dalle 15.00 alle 21.00, la Piazza della Locomotiva accoglierà un market all’aperto a cui parteciperanno creativi e creative, collettivi e realtà editoriali indipendenti provenienti dalle aree dell’illustrazione, del fumetto, della grafica e della street art: Tommaso Buldini; Martina Sarritzu; Niro Perrone; Alice Bartolini; Edoardo Ferrarini; Canicola; Profondissima; Rusco Zine e altri). Gli spazi del market all'aperto accoglieranno un gran numero di stampe e disegni originali, poster, edizioni artistiche, libri e fanzine.

Contestualmente, dalle 17.00, si svolgeranno due diversi Live Painting su superfici mobili a opera di Lufo e Ginevra Giovannoni, in arte Rame 13. In sottofondo, le selecte di Dj Bargeman, Dj Madre e Django accompagneranno i clienti del Bar Casetta Locomotiv.

Il momento più scenografico del Festival prevede la realizzazione di una decorazione murale lunga 34 metri sulla parete laterale di Locomotiv Club, l’ex bocciofila dei ferrovieri da 16 anni sede dell’omonima associazione che si occupa di musica e spettacoli dal vivo.

La realizzazione del dipinto murale durerà oltre 3 giorni. La presentazione finale è prevista per domenica 1/10 alle 18.00.

L’ampio muro ospiterà l’opera site specific di Andrea Corvino, nome d’arte “Lol 63”. Corvino dipingerà con la vernice e le bombolette spray la sua personale narrazione della storia del parco e del Locomotiv, utilizzando il suo stile riconoscibilissimo, fatto di panorami ancestrali abitati da animali grandiosi e piante magiche, ispirato al Sudafrica e a luoghi extraeuropei.

Programma.

Area Esposizioni/market: Piazza della Locomotiva, sabato e domenica dalle 15.00 alle 21.00.

Live painting: Lufo, sabato dalle 17.00; Rame 13, domenica dalle 16.30.

Dj Set: Sabato dalle 17.30, Bargeman; Domenica dalle 16.30, Dj Madre, dalle 18.30, Django.

Murale Locomotiv Club: Andrea Corvino, sabato e domenica dalle 15.00 alle 20.00.