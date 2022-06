Varignana Music Festival: la musica nell’incanto della natura

Dal 29 giugno al 7 luglio, cinque sere d’estate in cui musica classica e natura si uniscono in un connubio unico di emozione e bellezza accompagnati dai sapori autentici di Palazzo di Varignana.

Per l’ottava edizione, il festival si svolge en plein air per vivere un’esperienza unica insieme ai più celebri artisti internazionali che si esibiscono in programmi di grande fascino. Le location dei concerti sono la suggestiva Terrazza Bentivoglio che domina il Resort e l’Anfiteatro sul Lago, un teatro naturale immerso nei vigneti dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana.

Tra i protagonisti di questa edizione Francesca Dego, giovane violista dalla carriera stellare; Alessandro Carbonare, Mario Stefano Pietrodarchi e Gloria Campaner, trio di straordinari solisti il cui omaggio ad Astor Piazzolla sarà costellato da alcuni interventi dei ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi, campioni mondiali di tango argentino. Attesissimo il ritorno in due serate di Alexander Romanovsky, uno dei più interessanti pianisti della scena internazionale, ospite di orchestre che vanno dalla New York Philharmonic alla Filarmonica della Scala.

Per tutte le serate è previsto un aperitivo gourmet da gustare al tramonto nell’attesa del concerto, con degustazione di oli extravergine e vini di Palazzo di Varignana. Gli chef del Resort hanno creato un menù ad hoc, che accompagnerà alla scoperta dei prodotti a chilometro zero coltivati nell’azienda agricola.

Varignana Music Festival offre ai suoi ospiti un servizio transfer gratuito su prenotazione da Bologna a Palazzo di Varignana e ritorno per tutte le sere di concerto.

Per maggiori info, prenotazioni e proposte di soggiorno speciali legate ai concerti è possibile scrivere direttamente a vmf@palazzodivarignana.com o chiamare lo 051273861.

Ticket online in vendita su Vivaticket.

L’orario di inizio dei concerti è alle ore 21.00, l’aperitivo dalle ore 19.45.