Vasco Rossi (finalmente) in concerto a Imola con il "Vasco non stop live"

Un live attesisismo e posticipato ben due volte a causa della pandemia. Finalmente adesso c'è una data, come promesso, che porterà il Blasco sul palco dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sabato 28 maggio 2022. Non ci possono ancora credere i fan e, mentre vanno a ruba i biglietti per i concerti in tutta Italia (fra gli altri Milano, Roma, Firenze, Trento e Napoli) qui si freme per quello che sarà di certo un grande spettacolo. I cancelli si apriranno alle 17.00 per poi godere del live dopo il tramonto.

E intanto il suo nuovo singolo di primavera, La Pioggia Alla Domenica, Vasco con Marracash entra direttamente al n 5 dell’airplay, la più alta entrata della settimana e al n. 11 della classifica FIMI delle vendite…Ampiamente superato il traguardo del primo MILIONE visualizzazioni su Spotify...avanti così verso il prossimo e i prossimi milioni. I proventi vanno a Save the Children che si occupa di salvare i bambini vittime della guerra.