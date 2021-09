Serate a Villa Spada: il programma dall'8 al 13 settembre

Mercoledì 8 settembre la presentazione libro di Manuel Fu Kyodo: “HipHop Philosophy - Educare alla creatività con il rap” (ediz. La Carmelina) + Rap Showcase con Laboratorio Hip Hop Philosophy e selezione musicale DJ Luster.

Giovedì 9 Jazz in Villa con Guglielmo Pagnozzi.

Venerdì 10 il live dei Manitoba Sabato 11: Private Eye Domenica 12 Villa Vibes con Frank Siciliano + Onedrop Fales Lunedì 13 Jazz in Villa con "The Call - duo con Salvatore Lauriola & Davide Angelica"

Tutti i dettagli degli artisti e delle serate:



"Hip Hop Philosophy . Educare alla creativita con il rap"

Manuel “Fu Kyodo” Simoncini è un rapper bolognese, membro fondatore del gruppo Fuoco Negli Occhi, che ha fuso il suo percorso artistico all’impegno sociale e alla vocazione educativa. Con la crew di appartenenza pubblica quattro album: “Graffi Sul Vetro” (2006), prodotto da Piotta per La Grande Onda,“Full Immersion” (Relief, 2008), il progetto in free download “Waiting 4” (2010) e “Indelebile” (Semai / La Grande Onda, 2012). Nel 2016 debutta come solista con l’album “In un respiro” (Audioplate). Attivo sulla scena Hip Hop dal 1998 ha alle spalle una vasta partecipazione ad eventi, numerosi live e collaborazioni sul territorio nazionale ed alcune opportunità di carattere internazionale di rilievo come l'HipHop Kemp in Repubblica Ceca. Ha inoltre organizzato molti eventi artistici, musicali, culturali e manifestazioni legate a percorsi espressivi. Dal 2006 ad oggi struttura e gestisce laboratori artistici dalle finalità educative, didattiche, formative o semplicemente aggregative riguardanti la cultura Hip Hop, collaborando con diverse cooperative sociali, con numerose scuole e realtà associative di Bologna, provincia e di altre città della penisola. Dal 2012 svolge la professione di educatore socio-culturale presso La Carovana Onlus operando nell’ambito dell’educativa di strada, della riduzione del danno, di centri giovanili, servizi socio-educativi, interventi individuali e ricoprendo il ruolo di coordinatore. Lavora inoltre come docente di “Comunicazione musicale” in vari centri di formazione professionale e, nell'arco degli anni, è stato coinvolto in alcuni progetti internazionali dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna per il "Progetto RISE" e dal Comune di Bologna nel contesto del "Kaleidoskop Festival" a Tuzla in Bosnia.

Nel 2021 collabora con il progetto "The sound routes" prendendo parte ad un'iniziativa di integrazione

attraverso la musica che gli permette di recarsi in Spagna per tenere una conferenza ed esibirsi al CICUS (Centro delle iniziative culturali dell'università di Siviglia) con altri artisti locali.

A Luglio 2021 riprende il suo percorso artistico realizzando un singolo chiamato "Sogni Sommersi" in

collaborazione con Claver Gold e Gian Flores per Glory Hole.

PRESENTAZIONE:

Questo libro è rivolto in particolar modo ad operatori, educatori, docenti e artisti che vogliano cogliere spunti per organizzare percorsi laboratoriali creativi e didattici di qualsiasi tipo. Può inoltre essere di

stimolo per gli appassionati di cultura Hip Hop e per chiunque sia disposto a riflettere su tematiche esistenziali legate all’espressione artistica e alla comunicazione. Ho cercato in particolar modo di

evidenziare il valore espressivo che il rap può esercitare su chi si approccia a questa forma d'arte con passione e sincerità, consapevole che ogni percorso creativo può acquisire un profondo significato

trasformativo permettendo giorno per giorno di conoscersi, mettersi alla prova, condividere, interiorizzarsi, mettersi in discussione e rinnovarsi nell'ottica di vivere un rapporto autentico con la musica, con il prossimo e con se stessi.

JAZZ IN VILLA con Guglielmo Pagnozzi

Guglielmo Pagnozzi Solo - Guglielmo Pagnozzi (sax, synth, voce), attivo dai primi anni novanta sulla scena del jazz e della musica sperimentale, esploratore delle musiche etniche e tradizionali di tutto il mondo, ha suonato a fianco di innumerevoli ed importanti artisti italiani ed internazionali in Italia, Europa, Stati Uniti e Africa.

Il concerto in solo propone una musica di confine tra suono e parola, un florilegio di improvvisazioni, brani jazz ed originali in un flusso di coscienza che divaga tra poesia e suono.

VILLA presenta: Manitoba (live in acustico)

"MANITOBA è un progetto nato a Firenze alla fine del 2015 da Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti.

Nella primavera del 2017 firmano in esclusiva discografica ed editoriale per Sugar, per cui pubblicano il singolo Brasilia (2017) e il loro primo album Divorami (2018).

Divorami riceve ottime critiche da parte della critica. Rolling Stone, ad esempio, lo definisce un “tripudio di voracità creativa”, e Rockit lo descrive come un album intriso di canzoni piene di energia ed eleganza. I Manitoba riescono ad esibirsi in molte situazioni. Sono tanti i concerti che si possono ricordare, tra i quali: un’apertura a Marco Mengoni per il concerto di capodanno di Firenze, un’apertura ai Franz Ferdinand al Beat Festival di Empoli, un concerto insieme ai Fask, altri insieme a Edda, insieme ai Ministri, insieme agli Ex-Otago, insieme a Motta, e la partecipazione a molti festival estivi sia come headliner che come supporter. Dal vivo i Manitoba si appoggiano sempre a validi musicisti che hanno garantito in ogni occasione un sound pop ma ricercato che ben si adatta, come detto, sia alle situazioni estive che invernali.

Dopo aver calcato tanti palchi in tutta Italia, i Manitoba decidono, nel 2019, di mettersi al lavorare su nuove canzoni e nel 2020 di accettare la proposta di partecipare alla quattordicesima edizione del programma X-Factor, rientrando tra le tre band finaliste."

VILLA VIBES con Frank Siciliano dj set + Onedrop fellas

BIO: Frank Siciliano è un rapper, beatmaker, dj, regista e animatore italiano. E' tra i fondatori della storica crew Unlimited Struggle e autore di "Notte Blu", un classico immortale dell'Hip Hop italiano contenuto nel leggendario "60 Hz" di Dj Shocca. Poesia ed introspezione, con un occhio speciale alle dinamiche emozionali distorte della società odierna. Il tutto accompagnato dai suoi beats, unici per sound, ora aggressivo ora dolce, talvolta entrambi. FRANK SICILIANO attraversa tutte le sfaccettature e le contraddizioni del buio, raccontando a cuore aperto esperienze e sensazioni dove il termine di paragone ultimo rimane sempre e solo l'Amore intenso in senso universale, quello che sa rompere gli equilibri e che spinge l'uomo a inseguire le sue passioni e desideri.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...