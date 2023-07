"Vinyl Club" a Frida nel Parco

Sabato 5 agosto Frida Black & Blue | Musica nera e dintorni presentano: Vinyl Club con Pier Tosi, Ruff D, Mikey Tuff.

Gli anni sessanta e settanta sono stati determinanti nello sviluppo della musica giamaicana, il reggae che sulla scia di artisti come Bob Marley e Peter Tosh e vari altri si è imposto prepotentemente sulla scena mondiale. Per decenni il vinile soprattutto sotto forma di singoli 7" o 12" è stato il formato determinante per la diffusione delle fragranti vibes provenienti dall'isola caraibica. La crew del Vinyl Club a Bologna interpreta al meglio l'amore per il vinile e per i suoni fondativi del reggae. Il calore del vinile, le vibes giamaicane uniche nel parco