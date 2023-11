Sabato 18 novembre visita guidata "Memorie del Novecento".

Il Cimitero monumentale della Certosa di Bologna - ora Patrimonio dell'umanità Unesco- è una formidabile raccolta di documenti di pietra degli ultimi secoli. Insieme a Roberto Martorelli ricorderemo alcune persone ed episodi che hanno segnato la storia di Bologna e dell'Italia nel corso del Novecento, potendo approfondire con testi e documenti grazie ai contenuti del sito Storia e Memoria di Bologna, curato dal nostro Museo.

Ingresso gratuito, non è richiesta prenotazione. Ritrovo all’Info Point della Certosa (cortile chiesa), via della Certosa 18. Per informazioni museorisorgimento@comune.bologna.it

L'incontro fa parte del progetto "Una memoria da raccontare", realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna (L.R. 3/2016 sulla Storia e Memoria del Novecento).