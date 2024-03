Le visite guidate del mese di marzo in Pinacoteca e a Palazo Pepoli Campogrande

Anche nel mese di marzo, da venerdì 1 fino a sabato 23, la Pinacoteca propone percorsi tematici di approfondimento fra le opere della collezione e nelle sale di Palazzo Pepoli Campogrande.

In Pinacoteca si potrà approfondire il Trecento bolognese fra le opere di Lippo di Dalmasio conservate in collezione, in occasione della mostra a lui dedicata dai Musei Civici di Bologna. Inoltre, si potranno osservare e conoscere le opere delle pittrici protagoniste dell’arte bolognese che si distinsero per le loro idee e il loro talento.

A Palazzo Pepoli Campogrande, invece, fra gli affreschi e i dipinti conservati nel bellissimo palazzo nobiliare, si approfondiranno le opere di due talentuose artiste, Elisabetta Sirani e Chiara Varotari.



PINACOTECA

Venerdì 1 marzo + venerdì 15 marzo 2024, ore 17:00

Lippo di Dalmasio e il Trecento bolognese

In concomitanza con la mostra su Lippo di Dalmasio allestita presso i Musei Civici di Bologna, la Pinacoteca celebra uno dei più famosi artisti bolognesi del tardo Medioevo con un percorso di approfondimento tra le sue opere. Attraverso l’analisi dei dipinti, di cui alcuni conservati nei depositi ed esposti per l’occasione, se ne ricostruirà la biografia e gli anni di formazione in Toscana. Si sottolineerà la sua capacità di raccogliere l’eredità dei maestri Giotto e Vitale da Bologna e si approfondiranno i suoi rapporti con lo zio, Simone de’ Crocifissi, tra i massimi pittori del Trecento bolognese.



Giovedì 8 marzo + venerdì 22 marzo 2024, ore 17.00

Artiste e committenti dentro e fuori i monasteri

Un percorso tra i capolavori della Pinacoteca per conoscere le protagoniste laiche e religiose della storia dell’arte bolognese. Monache pittrici, musiciste e letterate si distinsero in città per le loro idee e il loro talento. Caterina de’ Vigri, beata e poi santa venerata dai bolognesi, è ricordata dagli storici come la prima donna artista del Rinascimento. Fuori dalle mura dei chiostri, altre donne di insigni casate come Elena Duglioli, Laudomia Gozzadini ed Elena Bargellini commissionarono a Raffaello Sanzio, Lavinia Fontana e Ludovico Carracci opere devozionali destinate a segnare la storia dell’arte locale e non solo.



PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE

Sabato 9 marzo + sabato 23 marzo 2024, ore 17.00

Elisabetta Sirani e Chiara Varotari. Pittrici a confronto

La visita guidata sarà un’occasione preziosa per immergersi nell’arte e nella storia di Bologna. Palazzo Pepoli Campogrande ci accoglierà con i suoi splendidi affreschi, mentre la quadreria Zambeccari ci svelerà tesori nascosti. In particolare, si esploreranno le opere di due talentuose artiste: Elisabetta Sirani e Chiara Varotari. Attraverso il loro stile e il loro percorso professionale, si metteranno in luce le affinità e le differenze che rendono uniche queste due artiste.