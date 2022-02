Vittorio Sgarbi: "Dante Giotto e l'amore" al Teatro Celebrazioni

Sabato 19 febbraio Vittorio Sgarbi con lo spettacolo "Dante Giotto e l'amore" in scena al Teatro Celebrazioni.

La produzione, in accordo con il Teatro Celebrazioni, ha scelto di effettuare un'unica messa in scena dello spettacolo in data 19 febbraio (ore 21.00) nell'ottica di ottimizzare lo svolgimento della tournée in corso alla luce delle difficoltà organizzative legate all'attuale periodo.

I possessori dei biglietti della replica del 20 febbraio potranno scegliere di vedere lo spettacolo il 19 febbraio (solo e soltanto attraverso la biglietteria del Teatro Celebrazioni chiamando allo 051. 4399123 o scrivendo a info@teatrocelebrazioni.it o recandosi presso la biglietteria in via Saragozza 234, a Bologna, dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00) o di richiedere il rimborso dei biglietti acquistati entro e non oltre sabato 12 febbraio 2022.

Vittorio Sgarbi ha esordito al Festival La Versiliana nell'estate 2015 con Caravaggio; lo spettacolo teatrale ha condotto il pubblico in un percorso illuminante, fatto di racconto, immagini e suoni, dentro le viscere artistiche e sociali del Merisi.

L'esperienza, rinnovata nei sequel degli altrettanto fortunati Michelangelo, Leonardo e Raffaello, quest'anno vedrà due protagonisti d'eccezione Dante Alighieri e Giotto di Bondone, vissuti entrambi tra il ‘200 e il ‘300. Il 25 marzo 2021 è stato celebrato nel mondo il VII centenario della morte di Dante, la data è stata individuata dal MIBAC attraverso il Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Vittorio Sgarbi celebrerà alla sua maniera Dante intessendo inediti fili conduttori nello scambio con Giotto. Entrambi eminenti attori di una nuova raffigurazione culturale, le opere di Dante e Giotto hanno condizionato i modelli stilistici a seguire, influenzato canoni filosofici, sociali e spirituali del tempo, giungendo a noi come imprescindibili fondamenti di cui facciamo quotidianamente esperienza.