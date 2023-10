"Viva la Vida!" Festival di cultura messicana per il Dia de Muertos

In occasione del Dia de Muertos, la celebrazione messicana di origine precolombiana in ricordo dei defunti che rappresenta uno spettacolare inno all'amore per la vita, a DumBO dal 27 ottobre al 1° novembre 2023 la terza edizione di Viva la Vida!, un evento dedicato alle mille sfaccettature della tradizione e della cultura messicana. Grazie alla direzione artistica e alla collaborazione di Carlos La Bandera, si avrà l'occasione di fare un tuffo nelle magiche atmosfere della più importante festa messicana.