Voci dall’assemblea cittadina per il clima

Sapevi che dal giugno scorso a Bologna si sta svolgendo un'Assemblea Cittadina sul Clima? Sapevi che l'Assemblea è composta da 100 cittadini bolognesi selezionati a sorte? Sapevi che l'Assemblea è incaricata di proporre entro novembre al Consiglio Comunale di Bologna nuove misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico? Non dobbiamo farlo passare inosservato - il nostro clima è troppo importante.

Vieni a conoscere i membri dell'assemblea e il portavoce di Extinction Rebellion per capire se il comune si sta davvero impegnando per il futuro del nostro pianeta o sia tutto greenwashing. Modera Volt Bologna.