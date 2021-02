"Weekend Utopici": un laboratorio per scrivere il proprio messaggio d'amore

Sabato 6 febbraio "Weekend Utopici" alle 10:00 online: Laboratori online di Sartoria Utopia. Dal mese di febbraio Sartoria Utopia attiva laboratori di scrittura creativa, poesia, collage e altre magie: due gli appuntamenti: uno dedicato alla lirica amorosa e al collage e uno dedicato alla lettura dei Tarocchi prendendo spunto dai Tarocchi dell'Inatteso appena pubblicati. Il 6 febbraio "Messaggio d’amore".

Laboratorio utopico dedicato alla scrittura di poesie d’amore e alla realizzazione di un bigliettino per San Valentino da spedire all’\agli amat* lontan*. In tempi di isolamento e lontananza fisica, Sartoria Utopia invita a riscoprire la bellezza del dono oltre il virtuale con un workshop condotto da Francesca e Manuela diviso in due moduli: il primo di scrittura creativa dove si proverà a scrivere versi amorosi e il secondo di collage dove si realizzerà una “valentina” (bigliettino d’amore) da spedire a chi è lontano. Gli incontri si terranno su piattaforma GoogleMeet. E’ possibile partecipare anche a un solo incontro.

Dalle 10 alle 12.30 Laboratorio di poesia

Sotto la guida di Francesca Genti si proverà a scrivere una poesia d’amore tramite letture, indicazioni, giochi e esercizi volti a sbrigliare la creatività e a accogliere l’ispirazione.

Necessario: penna e quaderno

Dalle 15 alle 18 Laboratorio di poesage

Sotto la guida di Manuela Dago si creerà insieme un “poesage”, vera e propria poesia composta da immagini e parole attraverso la tecnica del collage. Necessario: forbici e colla gli altri materiali saranno forniti via posta da Sartoria Utopia

Ogni partecipante è invitato a progettare il proprio bigliettino d’amore con ritagli selezionati appositamente e inviati per posta da Sartoria Utopia.