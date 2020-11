Workshop online gratuito: come costruire un corso online?

Martedì 10 novembre, in diretta streaming, il workshop gratuito “Build your own online course” organizzato da Mega Italia Media S.p.A., in collaborazione con Talent Garden Isola – Milano.



L’evento, in programma dalle 18:30 alle 19:30, ha lo scopo di mostrare come costruire un mini-corso eLearning in pochi minuti.



La crescita del settore eLearning

Come tutti abbiamo visto nei mesi scorsi, la pandemia da coronavirus ha messo a dura prova i sistemi educativi a livello globale, mettendo da parte per mesi la formazione "classica" in presenza e dando invece una forte spinta alla formazione eLearning che è diventata – di fatto – l’unica e più efficace modalità per la formazione aziendale.



L'innovazione tecnologica ha portato un rapido ampliamento dei tipi di formazione erogabili online e segnala l'ascesa di piattaforme mobili, gamification, ambienti 3D, apprendimento sociale, analisi dei dati e intelligenza artificiale. La tecnologia UX (User Experience) sta aiutando ad ampliare la formazione online oltre gli standard attuali e verrà sempre più utilizzata per acquisire soft skills.



Il workshop “Build your own online course”

Come implementare e migliorare la formazione aziendale online? Da qui si parte per approfondire gli aspetti di innovazione del settore eLearning e mettersi alla prova in senso pratico nella creazione di contenuti didattici su una piattaforma LMS (Learning Management System).



Il seminario, trasmesso in diretta streaming, è rivolto a manager delle risorse umane, manager della formazione e L&D, CEO, professionisti e tutti gli interessati all'apprendimento online.



L’evento si svolgerà martedì 10 novembre dalle 18:30 alle 19:30 e sarà condotto da Lorenzo Gadaleta, membro della community di Talent Garden e business development manager in Mega Italia Media.



L’azienda bresciana, proprietaria della piattaforma eLearning DynDevice LMS, dal 2000 produce internamente ed eroga a migliaia di utenti corsi eLearning, raccogliendo altissimi tassi di soddisfazione e proponendo una libreria di oltre 150 corsi online su Sicurezza e Salute sul Lavoro, HACCP, Compliance e qualità, Competenze digitali, Cyber Security e altro ancora.



I posti sono limitati. È possibile partecipare gratuitamente al workshop registrandosi a questo link: https://www.eventbrite.com/e/build-your-online-course-tickets-126409725893